【羽毛球．德國賽】桃田賢斗慘敗日本隊友　直落2局首輪爆冷出局

日本「一哥」桃田賢斗於東京奧運後，頹氣不斷，日前在德國公開賽首輪，以直落兩局不敵日本隊隊友西本拳太。



德國公開賽群星匯集，皆因芸芸選手也視此為下周全英賽的熱身賽。男單2號種子、日本的桃田賢斗日前在男單首圈與隊友西本拳太合演2019年決賽的翻版。

日本「一哥」桃田賢斗與隊友西本拳太合演2019年決賽的翻版。（Getty Images）

二人賽前對戰4次，桃田賢斗取得3勝1負，惟今仗先輸一局21：23，至第二局桃田完全無力抵抗。桃田賢斗在未有領先過下，慘以9：21再敗一局，爆冷落馬。

桃田賢斗以21：23及9：21爆冷落馬。（Getty Images）

德國賽首圈的「冷風」更有去年為新加坡首奪世錦賽冠軍的駱建佑。這名世界排名第9的駱建佑，面對世界第33的加拿大華裔小將楊璨，終以21：12、16：21、18：21遭逆轉，無緣和桃田賢斗再次輪上演夢幻對決。

女單方面，先有中華台北戴資穎不敵日本的高橋沙也加，其後賽事第7種子印度辛度同樣16強止步，日本好手山口茜也遭中國何冰嬌，以0：2遭淘汰。