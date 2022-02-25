羽毛球｜駱建佑躋身世界前10創生涯新高　檢視一項不足懷更大抱負

撰文：葉詩敏
出版：更新：

新加坡「一哥」駱建佑去年奪得世錦賽冠軍，加上日前為新加坡男團在亞洲羽毛球團體錦標賽摘下銅牌，他的世界排名上升3位，登上世界第9並寫下生涯新高。

24歲的駱建佑，去年奧運後受到安賽龍邀請一同到杜拜訓練，成績突飛猛進，陸續在各大國際賽擊敗各國好手，更在年末的世錦賽封王，成為羽壇超級新星。

羽毛球｜駱建佑歷史性做世界冠軍　教練揭露奪冠全因與世隔絕羽毛球｜世界冠軍駱建佑轉籍有段故　大馬痛失人才後盼改革
24歲的駱建佑去年奪得世界冠軍，創下新加坡羽毛球歷史。（Badminton Photo）

對於生涯首次躋身世界前10，駱建佑並不滿足，「能進入世界前10感覺很棒，因為這一直是我的目標之一，但雖然升上了這個位置，我不想停留在這裏太久。」

駱建佑身懷更大抱負，他續說：「我想取得更多成就，這並不容易，我不知道未來會如何，但我想盡可能贏得更多比賽、提高排名，繼續提高比賽的穩定度，我想超越自己的極限，變得比以前更好。」

駱建佑奪世界冠軍零獎金　估吓新加坡商人眾籌到幾多？

駱建佑「世一」後返國勝利巡遊　「很驚訝又榮幸！」

駱建佑坦言打球仍沒有足夠的穩定性。（Getty Images）

這名新加坡「一哥」坦承自己表現仍有不足之處：「我仍然沒有足夠的穩定性，這是我正在努力的方向，我的發揮有好有壞，我努力讓每一天都成為美好的一天。」

駱建佑接下來將在3月參加超級300系列德國公開賽，以及超級1000全英公開賽。

安賽龍在世錦賽前後邀請駱建佑一起在杜拜訓練，成為好友。（安賽龍微博截圖）

更多羽毛球相關報道：

羽毛球｜戴資穎穩佔「世一」204周　睽違8年再戰德國公開賽羽毛球亞洲團體賽開打　港男女隊首場分組賽不敵印尼體育熱話｜前奧運金牌李龍大斯巴達訓練明星隊　盼再掀羽毛球熱潮羽毛球｜李梓嘉獲大馬羽總放行轉職業　學者：羽總有權抽佣伍家朗回顧2021年好唔順利　但有一樣收穫難以用金錢衡量｜羽毛球戴資穎仙杜互動成奧運難忘時刻　同場加映意大利跳高型男創歷史羽毛球｜奧原希望揭缺戰世錦賽原因　全日本賽爭3連霸獻天國恩師羽毛球壇2021勵志金句　伍家朗：學會珍惜我的職業生涯羽毛球｜兩屆世界冠軍3年首見難堪紀錄　傳中國混雙名將結束4年情羽毛球｜戴資穎世界級假動作有缺點　山口茜可能不知自己怎麼贏謝影雪聖誕睇《全民造星》心水人選有特色　楊文蔚鄧伊程齊扮樹羽毛球｜戴資穎注定走名將舊路？　與無冕之王的兩個共通點羽毛球｜鄧俊文謝影雪精彩金球　入選世錦賽最佳反手五強羽毛球｜戴資穎寫下無人能及的歷史　失落世界冠軍卻仍是「世一」
羽毛球
羽毛球超級賽
安賽龍（Viktor Axelsen）
新加坡