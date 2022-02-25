羽毛球｜駱建佑躋身世界前10創生涯新高　檢視一項不足懷更大抱負

新加坡「一哥」駱建佑去年奪得世錦賽冠軍，加上日前為新加坡男團在亞洲羽毛球團體錦標賽摘下銅牌，他的世界排名上升3位，登上世界第9並寫下生涯新高。
24歲的駱建佑，去年奧運後受到安賽龍邀請一同到杜拜訓練，成績突飛猛進，陸續在各大國際賽擊敗各國好手，更在年末的世錦賽封王，成為羽壇超級新星。
對於生涯首次躋身世界前10，駱建佑並不滿足，「能進入世界前10感覺很棒，因為這一直是我的目標之一，但雖然升上了這個位置，我不想停留在這裏太久。」
駱建佑身懷更大抱負，他續說：「我想取得更多成就，這並不容易，我不知道未來會如何，但我想盡可能贏得更多比賽、提高排名，繼續提高比賽的穩定度，我想超越自己的極限，變得比以前更好。」
這名新加坡「一哥」坦承自己表現仍有不足之處：「我仍然沒有足夠的穩定性，這是我正在努力的方向，我的發揮有好有壞，我努力讓每一天都成為美好的一天。」
駱建佑接下來將在3月參加超級300系列德國公開賽，以及超級1000全英公開賽。
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