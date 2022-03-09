羽毛球｜戴資穎德國賽輕鬆晉級　賽前與世界冠軍對練神技連發

羽毛球女單世界第一戴資穎，睽違8年再參加超級300系列德國公開賽，期間與應屆世錦賽冠軍、新加坡「一哥」駱建佑對練，戴資穎的假動作與網前短球，讓世界冠軍上了一課。
戴資穎周二（8日）在德國公開賽首輪，僅花32分鐘便以21：11、21：15力退世界排名35的華裔美籍王苑力。
戴資穎自從2016年登上世界球后寶座後，就鮮少參加300等級賽事。今次她在德國賽賽前，練習對手正是世錦賽冠軍駱建佑，中華台北教練賴建誠透露，由於中華台北隊今屆只得戴資穎參加，因此賽前與其他國家選手對練。
戴資穎與駱建佑的對練影片曝光，只見戴資穎在影片中展現出神入化球技，在球場後場擊球突然將球吊往對方前場，讓駱建佑左跑右撲，狀態大勇的戴資穎假動作、網前短球連發，把世界冠軍耍得團團轉。
戴資穎相隔數個月再踏賽場，「今天的比賽感覺還可以，因為休息了一段時間，所以下場還需要一點時間適應，要把狀態調整好，看每一球的落點是不是我想要的。」她晉級次圈後休息一天，將在周四與世界排名13的日本好手高橋沙也加，爭奪8強席位。
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