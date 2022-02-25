羽毛球大馬一哥李梓嘉轉職業簽台灣贊助商　成戴資穎同門師弟

早前因退隊而險被禁賽的馬來西亞羽毛球手李梓嘉，獲台灣羽毛球品牌「VICTOR」宣布回歸，意味成為轉戰職業的李梓嘉贊助商，成為世界球后戴資穎的同門師弟。
世界排名第7的李梓嘉是去年全英賽男單冠軍，今年初他執意退出國家隊成為職業球手，一度面臨遭大馬羽總禁賽兩年處分。
當時馬來西亞媒體《每日新聞》指，大馬羽總曾向李梓嘉開出100萬馬來西亞令吉（約185萬港元）的年薪，並表示「拿督李宗偉也從來沒有獲得過這樣的年薪」，惟有傳他獲得台灣一個運動品牌開出每年40萬美元（約311萬港元）報酬，為期7年，總值高達280萬美元（約2180萬港元）。大馬羽總無法與之相比，成為李梓嘉「出走」的主要因素。
羽毛球品牌「VICTOR」今天在社交媒體宣告，與馬來西亞王牌球手的第2次旅程，李梓嘉過去在馬來西亞隊期間已與VICTOR並肩作戰，如今轉戰職業球員，李梓嘉表示VICTOR始終是他的第一選擇。
事實上，「VICTOR」是台灣老字號羽毛球品牌公司，旗下曾不乏球星，不過最著名的還是世界「一姐」戴資穎，該品牌在很早時間就看出戴資穎巨大的潛力，自她小學便長期贊助球拍、球鞋，至今仍是她主要贊助商之一。
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