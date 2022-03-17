羽毛球．全英賽｜伍家朗首圈挫法國球手　李卓耀力戰3局飲恨出局

全英羽毛球公開賽開打，港隊男單兩將分途出擊，伍家朗直落兩局淘汰法國球手晉級；李卓耀與韓國球手許侊熙力戰3局，可惜最終飲恨出局。
港隊男單兩名港將伍家朗與李卓耀雙線出擊，前者原定鬥日本的常山幹太，卻因退賽而面對法國球手Thomas Rouxel。
伍家朗首局初段拉開比分，以21：11先下一城，次局戰情緊湊得多，雙方數次互換領先，家朗中段連取8分反超前，其後力保優勢，以21：19力克對手，直落兩局晉級，將與中國球手陸光祖爭入8強。
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另一港將李卓耀面對韓國的許侊熙，首局先輸一局13：21，李卓耀第2局回勇，由頭帶到尾，以21：9扳回一城。雙方在決勝局爭持激烈，中段多次交換領先位置，可惜許侊熙末段連取6分奠勝，李卓耀力戰3局飲恨出局。
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