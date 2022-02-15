羽毛球亞洲團體賽開打　港男女隊首場分組賽不敵印尼

亞洲羽毛球團體錦標賽在周二（15日）於馬來西亞開打，香港男、女子隊分途出擊同對印尼，由李卓耀領銜的男隊，在首場分組賽終以場數1：4告敗，將在周四迎戰印度。
今屆由伍家朗及李卓耀領軍的香港男子隊，今日在小組賽與名將真庭與基斯迪缺陣的印尼對壘，焦點之一的伍家朗未有在今仗上陣。
第一場男單由世界排名第17的李卓耀先打頭陣，面對排名低38位的對手Dwi Wardoyo，李卓耀首局被對手速度壓制，以14：21先失一局。李卓耀在次局調整後取回主導權，以21：18扳回一城，惟在決勝局尾段失守，以18：21落敗，局數1：2告負。
羅卓謙與李晉熙在第二場男雙賽事，在領先下被追回一局，進入決勝局的港將咬緊牙關，戰至「刁時」下以22：20勝出，助港隊追回場數1：1。
第三場男單，23歲的陳延澤在首局初段已領先下，保住優勢以21：16先贏一局，惟在第二局一度被對手拋離7分下，雖然力追比數仍未能收復失地，以20：22遭扳平；其後在第三局未能及時調整，以17：21再失一局。
場數落後1：2的港隊，再派出何煒麟與楊銘諾在男雙上陣，二人力戰下以直落兩局（20：22、16：21）吞敗；港將吳英倫在最後一場的男單賽事，以15：21、14：21敗予對手，男隊以總場數1 ：4告負，將於周四（17日）再度登場，與印度對陣。
女子組方面，在奧運代表張雁宜與葉姵延缺陣下，最終以場數1：4不敵印尼，將在明日硬撼韓國隊。
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