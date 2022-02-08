伍家朗等10名港將獲頒運動獎學金　每年獲逾34萬備戰亞運奧運

香港運動員在去年的東京奧運戰績輝煌，港協暨奧委會周二（8日）宣布，向10名港將頒發「Panasonic運動獎學金」，助他們準備今年的杭洲亞運及2024巴黎奧運。



港協暨奧委會宣布，與信興集團聯合設立運動獎學金計劃，為10位運動員提供經濟支援，助他們備戰杭州2022亞運會及巴黎2024奧運會，10名獲選港將包括：程小雅（田徑）、伍家朗（羽毛球）、蔡俊彥（劍撃）、連翊希（劍撃）、趙顯臻（賽艇）、何甄陶（游泳）、何鈞傑（乒乓球）、李皓晴（乒乓球）、張瑋桓（網球）及奧斯卡（三項鐵人）。

獲選港將一覽（按圖觀看）：

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運動獎學金計劃會在2022月1月起至2024年8月的32個月內，向每位運動員提供港幣34萬5600元獎學金，「用以協助他們在加強專業教練指導、本地和海外訓練、使用定期醫療服務和運動科學等方面的支援」，助眾將全力準備大型運動會。