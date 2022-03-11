羽毛球．德國賽｜大會直播錯漏百出　分牌上李卓耀旁竟不是區旗

德國羽毛球公開賽繼續上演，不過卻烏龍百出。港將李卓耀出戰男單首圈時，大會直播時竟然出現一個重大失誤。
港隊男單的李卓耀，周四（10日）晚出戰德國公開賽次圈賽事，可惜直落兩局不敵印度球手帕蘭奈（H. S. Prannoy），無緣8強。
李卓耀首圈擊敗印尼球手魯斯達維圖（Shesar Hiren Rhustavito），德國賽亦有把精華上載YouTube，大會竟然擺下烏龍。畫面中的分牌上，李卓耀名字旁邊並非展示香港特區區旗，竟然是殖民地時代的港英旗。
這個只是其中一個錯誤，原來賽會早前也把中國混雙組合鄭思維及張姝賢組合，誤認為印度選手。根據馬來西亞《中國報》消息，中國羽協有權對此向世界羽聯作出投訴。
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