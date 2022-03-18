體育熱話｜「眾籌球手」首戰奧運殘酷退場　強大是讓自己找到快樂

在奧運這個最高舞台，即使落敗亦希望完成賽事。美國羽毛球好手張蓓雯，在去年東京奧運一役面對中國的何冰嬌，領先一局下受傷倒地，最後需坐輪椅離場，傷心欲絕。

8個月後，張蓓雯克服傷患在全英賽復出，接受《BWF》訪問時談到自己面對失敗的心路歷程。



31歲的張蓓雯憶起去年在女單16強，擊球後落地時拐腳倒地，狀甚痛苦，當時坐在場上良久並掉下傷心的眼淚。最終她因左腳跟腱斷裂，傷患痛楚與無奈退賽的傷感夾擊下，她的眼淚停不了，一直抽泣直到坐上輪椅離開球場。

張蓓雯在東京奧運因傷未能完成賽事。（Getty Images）

「沒辦法完成比賽其實讓我很傷心，我可以接受失敗，但不能接受以這樣的方式失敗，這樣被抬出賽場真的是第一次，所以在那一刻我很難接受。」她說。

雖受到阿基里斯腱重傷，但她沒有自怨自艾，而是以積極樂觀的態度來面對一切，受訪時還開自己玩笑，「雖然我的兩隻腳踝狀況都糟透了，但好消息是我只斷了其中一隻腳，哈哈！」

當時坐上輪椅離場的張蓓雯哭成淚人。（Getty Images）

經過230天的復健休養，張蓓雯選擇了全英賽作為復出首戰。雖然回歸首戰最後以21：16、21：13不敵蘇格蘭的Kirsty Gilmour，然而她的醫師說，她是他們見過重傷恢復最快的一位球員。即使資金和復健重重困難，仍難以阻擋張蓓雯重返賽場的堅定決心。

張蓓雯被外界稱為「獨行俠」，雖然她代表美國出賽，但在羽毛球運動不盛行的美國，很難獲得資助，她還需在網上募資。對一個只能自力更生取得東京奧運資格的球員來說，以這樣的方式結束自己首屆奧運，可說是相當殘酷，但張蓓雯從沒有自怨自艾，反而用樂觀的態度去面對重傷。

張蓓雯從沒有自怨自艾，花了一周時間調整心情。（Getty Images）

「我很快就正視了自己的狀況，大概只難過了一星期，就對自己說『好吧，我不在乎』，最重要是我一定要快樂，我不能總是因此悲傷。」張蓓雯說。她表示自己從沒有「為何是我」的想法，「即使是同一條路，最終的結果也會不同，我們總會面對意外的發生，所以我對如今碰到的困境沒有任何埋怨。」

樂觀的她續說：「愈能找到讓自己快樂的方法，你要努力時就會愈容易。」對她來說最大的打擊，是意外發生在奧運上，她只花了一周時間調整心情和準備康復計劃，「我想有時候傷心也是件好事，這樣你才能找到辦法站起來。」

在全美賽復出，即使首圈止步，仍心情大好。（BWF圖片）

全英賽作為復出首站，張蓓雯並沒有設定任何目標，只是純粹很高興能重回這個她深愛的比賽，「老實說我只訓練了兩周，所以參賽並不是為了成績，我想享受比賽，並審視現時的身體狀況，該如何保護腳踝或讓它變得更強壯。能為我熱愛的事付出一切，真的讓我很快樂。」