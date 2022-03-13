羽毛球｜安賽龍陪練員又擊敗自己　印度小將爆訓練營有「魔力」

德國羽毛球公開賽，印度20歲小將辛勒施亞（Lakshya Sen）在4強擊敗東京奧運金牌安賽龍，原來該小將與世界冠軍駱建佑一樣，都是安賽龍訓練營的陪練員。
世界球王安賽龍在杜拜的訓練營聲名大噪，除了新科世錦賽冠軍駱建佑，印度小將辛勒施亞，在周六（12日）以21：13、12：21、22：20爆冷擊敗安賽龍，取得生涯對戰首勝，更闖入決賽。
「安賽龍訓練營」的球手在集訓後，實力都突飛猛進，新加坡好手駱建佑的成長更是有目共睹，他在去年世錦賽以「超級黑馬」姿態封王，為新加坡奪得世錦賽史上第一金。
2018年世青銅牌辛勒施亞，在去年9月加入安賽龍的團隊，在年末即有明顯進步，於世錦賽取得生涯首面銅牌；今年1月，他在印度公開賽擊敗駱建佑，勇奪本季首冠，世界排名也從第17升至第12位。
在德國公開賽過關斬將，曾先後擊敗王高倫（Kantaphon Wangcharoen）、大會第4種子真庭（Anthony Sinisuka Ginting）、再對上頭號種子、奧運金牌得主安賽龍。辛勒施亞也上演「安賽龍陪練員」的奇蹟，力戰3局險勝安賽龍，取得生涯對戰首勝，前4次交手都是由安賽龍勝出。
事實上，辛勒施亞曾透露安賽龍訓練營培訓出冠軍球手的「奧秘」。
「老實說，我們在那裏做的都沒什麼特別，只是，訓練非常密集。」他補充說：「當你身邊的都是世界頂級球手，自然會進步。」
辛勒施亞周日在德國賽的決賽對手，是擊敗大馬一哥李梓嘉的泰國好手Kunlavut Vitidsarn，兩人生涯交手過6次，各獲3勝，辛勒施亞將力爭今季第二冠。
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