羽毛球．全英賽｜戴資穎展完美假動作　騙到對手洩氣後致歉︱有片

羽毛球全英公開賽女單賽事32強，中華台北球手戴資穎順利晉級，她其中一球更用完美假動作騙過對手，但得分後卻舉拍致歉，獲讚「又帥又可愛」。



「世界一姐」戴資穎在全英賽女單首輪迎戰比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），人稱「小戴」的她首局開局慢熱，但仍輕鬆贏21：12，次局更一度領先至8：1。

不過，譚蓮妮及後追近至11：14，緊接的一分她以不同落點令戴資穎不斷上落，其中一球輕放網前更令對手需大跨步俯身勾對角救波，譚蓮妮見狀再上前放網，但小戴早有預備，並用精湛的假動作騙得譚蓮妮重心向後移，隨即再放短波，殺對手一個措手不及。

戴資穎晉級全英賽女單16強。（Badminton Photo）

譚蓮妮雙腳像釘在原地般，毫無反應，只能望球輕嘆，不禁洩氣。然而小戴在得分後，反舉起球拍向對方致歉，影片在網上傳開後，獲台灣網民一致讚賞。

有球迷指，戴資穎今場不止一次以假動作得分，而每次也會舉拍示意，「小戴真的太有禮貌了！」、「這女人又可愛又帥！」。

小戴在該仗最終再贏一局21：14，總局數2：0晉級，身為頭號種子的她將力爭個人第四度於全英賽封后，16強會遇上世界排名11的泰國球手寶姍蘭（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）。