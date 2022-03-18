羽毛球．全英賽｜戴資穎遇苦戰　連救賽點反勝　8強對戰奧原希望

中華台北羽毛球女王戴資穎昨日在全英賽16強遇上苦戰，面對泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan）「小戴」一直未能拉開比數，反之第二局更先落後。
最終戴資穎連救幾個賽點，以21：19、22：20拿下8強門票。
戴資穎與布莎南賽前13次交手，前者得10勝3敗優勢，2017年後就未嘗一敗。不過世界排名11的布莎南昨日亦打出韌力，逼使雙方分數一直「拉鋸」。
布莎南至19：19出現失誤，戴資穎才能21：19先下一城。第二局戴資穎曾落2：5後連追8分，惟布莎南沒有放棄，並先取得20：18的優勢。不過戴資穎再展「大心臟」威力，接連網前小球追分救主賽點，亦終以22：20逆轉勝，戴資穎出線後將於今晚對上日本的奧原希望。
奧原希望為上屆全英賽冠軍，為了休養傷勢她在東京奧運過後就沒有出賽國際賽事，至今賽事重返國際賽場。
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