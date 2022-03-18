羽毛球｜中國女雙首圈爆冷止步　遭韓媒重提奧運「爆粗」事件

全英賽女雙周四（17日）出現爆冷戰果，頭號種子中國組合陳清晨／賈一凡，以直落兩局不敵世界排名64名的韓國組合鄭娜英／金慧貞，首圈止步。韓媒在報道賽果時，也再度提及陳清晨在東京奧運對韓國時爆粗的爭議事件。



去年東京奧運女雙小組賽，第2種子陳清晨／賈一凡對上韓國組合金昭映／孔熙容時，陳清晨在第一局輸掉後情緒相當激動，其後不管有沒有得分都大聲喊叫「我X」、「我X你」等髒話，由於東京奧運以閉門形式舉行，因此陳清晨罵髒話的聲音在直播中格外清晰，外媒也有報道此事，指陳清晨多次出言不遜。

東京奧運｜比賽疑連環爆粗引熱議 中國選手陳清晨：可能發音不好

陳清晨被指得分時都講出「我X」、「我X你的」等話語。（Getty Images）

事後陳清晨表示只是在鼓舞自己，是發音不太好讓大家誤會，但其後的4強戰再遇韓國組合時，仍持續爆粗，引發韓國羽協、媒體和球迷不滿。最終中國女雙組合在奧運摘銀而回。

陳清晨與賈一凡昨日出戰全英賽首輪賽事，面對世界排名第64的韓國對手鄭娜英／金慧貞，整場比賽失誤連連，韓國隊把握對手體能不足，盡量製造多板來回來延長戰局，最終中國隊遭直落兩局淘汰，讓韓媒與球迷興奮不已。

陳清晨事後在微博道歉，表示她喊聲只是贏球氣勢上的鼓勵，發音不太好，讓大家誤會。（Getty Images）

韓媒《No Cut News 》以「辱罵韓國女雙 世界第一中國組合遭韓國伏兵擊潰」為題，撰寫了賽果，直言世界排名64的韓國組合能以下剋上擊敗強敵，實在不容易，該文也盛讚鄭娜英／金慧貞上周在德國賽，曾經爆冷擊敗名列大會第5種子的日本組合松山奈未／志田千陽，去年11月又在印尼賽淘汰世界排名第4的金昭映／孔熙容，大讚二人是「種子殺手」。