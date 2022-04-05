英超｜熱刺帶刀翼衛曾被摩連奴棄用　作客隨隊險變擅自離隊

英超「爭四」份子熱刺季中換上意大利教頭干地執教，近期重現本色。雙翼齊飛下增強攻力，數名球員等到重生機會。

誰都辛酸過，重獲正選又入球的翼衛馬特杜靴迪，回憶加盟一年多歷盡低潮。他在摩連奴執教時代，曾被獨留在隊巴，如今他慶幸那一刻，沒有一走了之。



杜靴迪在狼隊司職翼衛，內切入中路射門經常得手，因而打出名堂，2020年8月離開效力10年的狼隊，轉會熱刺，陷入生涯樽頸。去年3月，熱刺在北倫敦打吡負宿敵阿仙奴，接着歐霸16強次回合，手執兩球優勢下被克甲球隊薩格勒布戴拿模淘汰。

去季作客阿仙奴，杜靴迪表現未達理想，被摩連奴打入冷宮。（Getty Images）

各項賽事5連勝的氣勢，被連敗打斷，士氣陷入低點。杜靴迪接受英國《衛報》訪問，回憶接着英超作客阿士東維拉，經歷難忘一刻。當時正值疫情，人數有嚴格規定。熱刺一行21人到達球場，杜靴迪卻不准下車。

干地重用雙翼衛作攻擊重點，杜靴迪把握機會，重現攻擊能力。（Getty Images）

杜靴迪說：「我準備下車，京治（時任熱刺助教）大概叫我『你要留在車上』，待到開賽才可上看台。那個時候，如果你不是上場球員，不能進入更衣室。」他稱知道自己在阿仙奴一仗表現差，但沒想到自己連青年球員也不如。

誰都辛酸過，哪個沒有？（美聯社）

這名愛爾蘭國腳坐在車上，眼見青年球員丹史卡歷（Dane Scarlett）及迪雲（Alfie Devine）都下車進場。他幾乎逕自離開，「那一場之後是國際賽期，國家隊在曼徹斯特集合」，最終出於專業意識，沒有離開。「坐在巴士上，不斷想『睇呢場波有乜意義？不如走啦』。那些後備是青年軍，我並非不尊重他倆。」

杜靴迪近期不論出任左或右翼衛，都有好表現，而且都取得入球。（美聯社）

杜靴迪在該仗後，整個4月報稱受傷，直至5月底才再次上陣。今季初再遇狼隊領隊紐奴，仍苦無機會，直至干地上場，近期終於重現昔日光芒。踏入今年，他成為干地的兩翼攻擊陣中重要部分，射入2球，助攻4次。「幸好沒有離開。那是不專業嘛。」

熱刺大勝紐卡素5:1，升上第4位，憑得失球差壓住阿仙奴，但多賽兩仗。他在凌晨大捷後，提醒隊友不容鬆懈：「每一仗都必須贏，不容有失。只管專注自己的賽事，我們還要對阿仙奴。」