英超｜熱刺反勝紐卡素回歸前四　哈利卡尼無進賬同獲主帥名宿盛讚

熱刺主場反勝紐卡素5：1，暫時登上聯賽第4位，爭奪歐聯席位依然未絕望。熱刺5個入球亦來自不同球員，偏偏射手哈利卡尼沒有進賬，但這名英格蘭尖刀在進攻上貢獻良多，主帥干地盛讚外，連名宿亦讚不絕口。



國際賽過後，熱刺主場迎戰紐卡素，哈利卡尼及孫興慜如常正選攻堅，卻被紐卡素的舒哈罰球勁射先開紀錄。熱刺隨即反撲，賓戴維斯4分鐘後接應「孫仔」傳中頭槌建功追平。

面對熱刺頻頻側擊，紐卡素難以招架，卡尼右路交出致命傳中，馬特杜靴迪插水式頭槌破網，換邊僅3分鐘反超前。熱刺繼續弱點攻擊，孫興慜及艾馬遜同樣接應傳中建功，加上貝雲積83分鐘錦上添花，結果以5：1大勝紐卡素，以54分暫時升上第4位，卻比同分的阿仙奴踢多兩場。

孫興慜一傳一射，助熱刺大勝紐卡素。（Getty Images）

熱刺表現飄忽，主帥干地曾經放下狠話，坦言「熱刺打入前四的機會只有1%」。縱然比阿仙奴踢多兩場，如今確實躋身前四，干地坦言全隊上下持續進步，餘下8輪將當作決賽看待，不會放棄任何機會。

熱刺只有1%能入前4 干地怨轉會失敗 「與過去的不同」

熱刺回歸前四，來季歐聯資格未絕望。（Getty Images）

熱刺今場5個入球來自不同的球員，獨欠射手哈利卡尼，但這名英格蘭神鋒在進攻同樣不可或缺，他在前場為隊友穿針引線，干地再度盛讚卡尼的表現，「哈利是個世界級前鋒，這種級數的球員在場上同樣非常努力，這是十分罕見。他在今仗表現同樣十分出色，唯一美中不足的就是沒有進賬。」

縱然哈利卡尼沒有進賬，但他在進攻上依然貢獻良多。（美聯社）

哈利卡尼當然是熱刺進攻的命脈，名宿真路拿（David Ginola）更將卡尼與一代球王相題並論，「熱刺的進攻相當流暢，表現非常有信心，哈利卡尼是進攻的核心，他如今就像新的馬勒當拿一樣，有短傳，有長傳，十分全能。」

卡尼表現雖好，也需要獎盃扶持，真路拿坦言熱刺依然有失去卡尼的隱憂，「以卡尼這種級數而言，長年爭取前四是不足夠，他希望贏得獎盃，否則他將離隊他投。」

熱刺名宿真路拿盛讚卡尼就像新馬勒當拿。（Getty Images）

更多英超相關報道：