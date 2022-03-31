英超｜北倫敦打吡擬變最後兩輪前舉行　傳統大戰冀演歐聯生死決

英超本季「北倫敦打吡」次回合原定於1月中舉行，賽前因客隊阿仙奴表示爆發疫情而取消，舉行日期未定。

英媒《每日郵報》報道，英超賽會有意安排賽事於煞科前一周上演，期望該仗成為「前四決定戰」，製造季末高潮。



該報道指，熱刺與阿仙奴收到英超賽會的消息，計劃把次循環北倫敦打吡安排於第37輪前舉行。該輪為5月14、15日的周末，即賽會計劃於5月9至13日的周中日子補賽。

阿仙奴首循環3：1挫熱刺，干地當時仍未上任。（Getty Images）

有此安排，背後心思顯而易見。阿仙奴與熱刺均有力爭奪來季歐聯資格，預料到季尾時分數仍然緊湊，北倫敦打吡到時隨時變成生死戰，直接影響資格誰屬。5月9日一周沒有歐洲賽事，該戰必定成為焦點。

阿迪達領軍下，阿仙奴近來愈戰愈勇，現處第四。（Getty Images）

北倫敦打吡原定於1月20日舉行，結果大戰未成事，先引發口水戰。阿仙奴賽前以隊中爆疫為由，申請延期獲批，但當時隊中僅有挪威中場馬田奧迪加特確診。

及至本月初，阿仙奴主帥阿迪達抱怨賽會重新編排賽程時對阿仙奴不利，熱刺主帥干地暗諷：「我記住嗰場波點解改期，由佢去講公唔公平，唔係幾妥。」

干地今季最大目標，是帶領熱刺殺入歐聯。（Getty Images）

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

更多足球熱話：