英超｜孫興慜卡尼再發威領熱刺報捷　干地：餘下賽事當作決賽

哈利卡尼與孫興慜這對熱刺前場好拍檔，再度發威，合力炮製兩個入球，助球隊以3：1擊敗韋斯咸，保持衝擊前四的希望。聯賽餘下9輪，主帥干地直言場場關鍵，每一場也當作是盃賽決賽看待。



熱刺最值錢的一定是哈利卡尼與孫興慜這對攻擊組合，二人合作無間，早前成為英超史上最成功的進攻組合，兩人今仗再度發威，3個入球也與他們有關。

哈利卡尼早段橫傳予孫興慜起腳，縱然「孫仔」起腳不果，卻導致蘇馬情急下擺烏龍。卡尼其後在中圈附近交出妙傳，剛好落在孫興慜腳下，這名韓國球星推橫勁射建功，為熱刺擴大領先紀錄。卡尼完場前以頭槌二傳，造就孫興慜單刀再下一城，梅開二度，二人英超史上累積炮製38球。

卡尼孫興慜再發威，領軍擊敗韋斯咸。（Getty Images）

孫興慜今季累積攻入13個聯賽入球，賽後再度被問及他與卡尼之間的合作關係，孫仔笑言說過逾百次了，「能夠與哈利這種頂級前鋒合作是我的榮幸，我的跑動是為他製造多一個選擇，與他的配合是不可思議。他在今仗沒有入球顯得十分失落，絕對能夠理解，作為前鋒當然想入球，或者下次由我助攻他吧！」

今場再有球迷有樣學樣，以索帶嘗試將自己綁在門柱上。（Getty Images）

熱刺與韋斯咸同屬倫敦球會，今仗亦少不免有火藥味，下半場初段，孫興慜在禁區內突然倒地，隊友利古朗隨即上前與韋斯咸球員理論，兩軍引發一陣混亂。不過，從慢鏡重播，當時蘇馬只是「求其一腳」踢向場邊，不慎省中孫興慜，當後者感覺被襲擊後，回望一眼後隨即「先倒為敬」，不過球證安東尼泰萊沒有任何表示。

I’m not sure what’s more pathetic, Son going down like he’d been shot or Reguilon running over to throw hands like Zouma wouldn’t lay him out.



pic.twitter.com/hku2w7vwdw — Tom Young (@TomYoungSJ) March 20, 2022

熱刺29輪得51分，壓過曼聯升上第5位，與第4位的阿仙奴相差3分但多踢一場，衝擊前四仍有希望。主帥干地坦言，未來9仗亦是無比重要，「唯一向阿仙奴施壓的方法，就是取勝，未來9場賽事非常重要，我視每一場為決賽，而我的往績給予我信心，我們有力打入前四。」

熱刺取得關鍵3分，干地直言餘下賽事也是非常重要。（Getty Images）

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