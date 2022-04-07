體育處所及泳池有限度重開　僅用於備戰指定賽事　足籃港隊將復操

政府昨（6日）公布，將延長現行社交距離措施兩周，不過，由今天（7日）起至4月20日，會有條件先重開體育處所及泳池。



政府表示，將重開體育處所及泳池，但場地只可用於訓練或遴選香港代表隊和梯隊運動員，而且訂明必須是為備戰指定體育賽事，或為獲取這些賽事的參賽資格。換言之，並非所有港隊運動員均可重返訓練場所。

另外，運動員使用重開場地時，亦須使用「安心出行」和「疫苗通行證」等規定。

當中「指定體育賽事」包括9月舉行杭州2022亞洲運動會、杭州2022亞洲殘疾人運動會、成都世界大學生運動會及亞洲足球協會賽事——亞洲盃外圍賽等，意味香港足球代表隊有望恢復操練。

康文署室內體育館等場地將重開予港隊練習。（發展局圖片）

香港足球總會主席貝鈞奇受訪時表示，據他理解參與亞協盃的東方龍獅足球隊，亦能申請重啟練習，而港足亦早有準備會重開球場，現正待主教練徵召球員。

「是喜訊，好事，一步一步來，大家近數個月也辛苦了，希望盡快重開所有球場，讓港超聯球隊也能練波。」

香港籃球總會亦發表聲明，稱經民政署協助，及與康文署協調後，香港籃球代表隊將計劃於下周重啟訓練，「香港男子隊及女子隊將配合政府現行防疫措施下，於下星期開始在康文署轄下體育館為備戰亞運會進行訓練。」