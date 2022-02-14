第6輪防疫抗疫基金資助體育界措施一覽　向註冊教練發1萬元津貼

第6輪「防疫抗疫基金」包括多項措施資助受疫情影響的體育從業員及處所，其中民政事務局將會向每位合資格註册體育教練發放10,000元。



政府向立法會財務委員會（財委會）提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，以推出共48項的第6輪措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士。財委會將於2月15日以網上會議形式審議這項撥款建議。

【政府提出的第6輪「防疫抗疫基金」與體育相關措施一覽】

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政府在第6輪「防疫抗疫基金」提出多項資助體育行業的措施：

– 民政事務局的「體育處所資助計劃」會向每所合資格的體育處所發放一次性100,000元的津貼，估計約200個處所受惠；

政府計劃在第6輪的「防疫抗疫基金」向每所合資格的體育處所發放一次性100,000元的津貼。（資料圖片/歐嘉樂攝）

– 民政事務局的「健身中心資助計劃」會向每所合資格的健身中心，按其處所面積發放一次性的津貼，中心面積500平方米或以下有100,000元資助額，而500平方米以上的有200,000元資助額，估計約1900所健身中心受惠；

– 民政事務局的「康體用地資助計劃」會向受影響的營運者就其每幅政府土地上提供的康樂及體育設施發放一次性 100,000元的津貼，估計約80個營運者受惠；

– 民政事務局的「遊樂場所牌照持有人資助計劃」會向每位持牌人發放100,000 元的津貼，60位持牌人受惠；

遊樂場所包括設有4張或以上的桌球枱的桌球館、公眾保齡球場和公眾溜冰場。（資料圖片／余俊亮攝）

– 民政事務局的「向註册體育教練提供一筆過補助金」，會向每位合資格註册體育教練發放10,000元，約1.3萬名註冊教練受惠。

上一次，第5輪「防疫抗疫基金」向每所合資格的健身中心及體育處所發放一次性50,000元的津貼，並向註冊體育教練發放5,000元。上輪的「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃由1月20日開始接受申請，截止申請日期為2月28日。上輪還未截止申請，政府已經準備在第6輪加碼一倍，註冊體育教練將可獲10,000元資助。除教練外，體育處所及健身中心在第6輪所獲的津貼亦大增。