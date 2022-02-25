香港職業足球聯賽因疫情腰斬　為二戰後首次　足總：艱難的決定

因應第五波疫情發展，今季香港職業足球聯賽——港超聯所有賽事將腰斬。



香港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數以幾何級數上升，政府進一步收緊防疫措施，康文署轄下球場重開無期。

本地職業足球聯賽自1月初停擺，至今已有超過20場頂級聯賽賽事改期。而港超8間球會近日均有職球員染疫，據足總公布數字，累計暫達28人。

香港超級足球聯賽在疫情下被逼腰斬。（資料圖片／袁志浩攝）

足總今日跟港超聯球會代表召開視像會議，會上大部份球會均同意取消今季餘下所有賽事，包括香港超級聯賽、菁英盃及決出下季亞洲賽資格的足總盃決賽，是本地頂級足球聯賽自二戰後首度腰斬。

足總下午確認，在8間參賽球會的共識下，今季港超聯及所有盃賽賽事將會取消。

行政總裁譚秋朗形容決定艱難，指足總過去兩個月，一直盡力與政府和球會商討，希望能找到可行方案令球季繼續。「但很可惜，疫情漸趨嚴峻，疫情發展仍存在很多不確定性，球員亦因長時間缺乏訓練，需約三至四星期恢復操練以準備比賽，實在難以籌劃餘下賽程。」

據了解，球會認為即使政府能如期於4月20日重開比賽場地，球隊仍需花約3周訓練重拾狀態，但港足6月份要到印度參加亞洲盃外圍賽，或會提早出發準備，令檔期重疊，根本難以安排本地賽事。球會考慮到球員合約等問題，決定未有如2019/20球季一樣、把比賽押後至當年9月續戰。

消息稱，會上各方並未就今屆聯賽排名，或如何分配下季亞洲賽資格作任何結論，預計將再開會商討。然而多數球會均同意，在疫情好轉的前提下，來季會提早開始，暫定於7月舉辦盃賽作熱身之用，惟因有球會提出屆時或未趕及「埋班」，該項盃賽會容許球會自由決定是否參與；而聯賽則不早於8月20日正式展開。

足總稱會繼續密切留意本港疫情發展及與政府相關部門保持聯繫，亦正探討安排香港代表隊外出集訓的可能性，以備戰亞洲盃外圍賽；如有進一步消息， 將會盡快公佈。

足總主席貝鈞奇。（資料圖片）

足總主席貝鈞奇受訪時認為，腰斬是明智決定。他透露有關下季亞洲賽席位安排，因亞洲足協落實下屆亞冠盃及亞協盃轉為跨年制，預計賽事明年下半年才舉行，足總傾向用往後比賽成績定奪。「現在只踢了幾場，排名不公平。有球會雖表明不跟東方、傑志及理文爭，但仍希望減少爭議性。」

他又表示，現時本港各行各業受疫情打擊，未來比賽贊助或受影響，但已有球隊表態會繼續參賽。而繼傑志有意下月出發到泰國備戰亞冠盃外，貝鈞奇指當地亦在港隊考慮之列，以準備亞盃外，因泰國場地等各種條件較理想，也合乎預算。