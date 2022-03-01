第6輪防疫抗疫基金｜體育教練1萬元補助金接受申請　附表格連結

康樂及文化事務署宣布，第6輪「防疫抗疫基金」的「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，由2月28日起接受申請，為每名合資格的註冊體育教練提供一筆過10,000元補助。



疫情加劇，政府進一步收緊保持社交距離的措施，康文署的設施從1月7日起再次暫時關閉，以致大部分依賴康文署場地進行體育訓練的工作再次停止。補助金計劃旨在進一步為合資格註冊體育教練提供即時的財政紓困。

在2021年1月1日至2022年2月28日有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可向康文署轄下的體育資助辦事處、透過郵遞方式或十八區康樂事務辦事處的投遞箱提交申請。截止申請日期為3月31日。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於3月起分批發放補助金。申請表格及申請指引可於今日起從康文署網頁（www.lcsd.gov.hk）下載。

按此：申請表及申請須知連結