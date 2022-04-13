歐聯｜不老中場大師莫迪歷！跑足120分鐘　藝術品級助攻拯救皇馬

歐聯8強次回合，首回合贏3：1的皇家馬德里陷於劣勢，在一度落後車路士0：3，處於出局邊緣，全靠莫迪歷在80分鐘送出精彩的助攻拯救球隊，由洛迪高高斯追至1：3；完法定時間，兩回合計扳成4：4，之後才有加時賓施馬頭槌奠勝贏5：4晉級的故事。36歲的莫迪歷攻守兼備，全無老態，踢足120分鐘，跑動近14公里，賽後當選最佳球員。



莫迪歷的世界級助攻在80分鐘出現，當時皇馬落後0：3，總比數落後3：4，皇馬要至少入一球才避免淘汰。皇馬截到尼高路簡迪的傳球，策動進攻，莫迪歷在偏左位置接應傳球，望一望中路，馬上用右腳腳面一拉，皮球彎入禁區，繞過車路士的守將，精準地送抵入楔的洛迪高高斯面前，後者簡單地一腳射入，幫皇馬追成1：3，兩回合計追成4：4，令比賽進入加時。

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）賽後感歎：「莫迪歷的助攻應該放入博物館展覽，這球不是足球，而是藝術品。」這是莫迪歷在今屆歐聯的第4個助攻。

【莫迪歷世界級腳面妙傳助攻】

莫迪歷賽後獲頒今場最佳球員，歐洲足協的技術觀察小組解釋：「在中場控制有很大影響力，他既是進攻的跳板，防守上乾淨利落，而助攻更加是不可思議。」莫迪歷今場踢足120分鐘，跑動距離為13.72公里，排隊內次席。

莫迪歷安慰車路士的薛耶治。（Getty Images）

對於淘汰車路士晉級，莫迪歷說：「難以置信！我們已經入到死局，直至我們入到那一球。我不能說我們踢得差，但對方把握到機會入波。踢完首回合，我已經知道今場很難踢，因為對我而言，車路士是最難應付的對手。」

莫迪歷當選今場的最佳球員。（Getty Images）

莫迪歷與皇馬即將約滿，賽後談到前途時表示：「我一向都是逐年逐年考慮。目前最重要的是，我們打入了4強。我會在球場竭盡所能，以回報皇馬球迷對我的支持。」