歐聯｜車路士絕地反擊雖敗猶榮　中場穩健先生孭鑊備受質疑

車路士儘管在歐聯8強出局，但以次回合的演出，絕對是雖敗猶榮！他們首回合輸1：3，次回合全軍反撲，大部分時間採取主動，強攻皇家馬德里，全場多達28次埋門，更一度連入3球，總比數領先4：3，可惜未能堅持到最後。車路士未段失守，令比賽進入加時，到加時再失波，結果兩回合輸4：5，衛冕失敗。

車路士無懼作客，踢出氣勢，眾將的表現值得掌聲，可以昂首離開班拿貝球場，但向來穩健的防中尼高路簡迪受到質疑，因為今場兩個失球都跟他有關係。



在英國《太陽報》的賽後評分中，車路士防中簡迪是正選最低分的球員，只得5分。該報的評語為：「比起首回合踢到半場就被換走，今場已有改善，但控球方面有點甩漏。很明顯地，是他的傳球失誤，導致了皇馬今場第一個入球，令安察洛堤的球隊取得重要的總比數扳平。另外有點爭議的是，在皇馬致勝的入球中，他都有一點責任，在接應堤亞高施華傳球時有點措手不及，接着雲尼斯奧斯助攻賓施馬入波。」

至於在《倫敦足球》的球員評分中，標題已寫明「簡迪的失誤代價很大」，該報給予簡迪今場有7分，也是其中一名最低分的車路士正選球員。評語指：「簡迪開局充滿活力，初段在中場掃蕩，用波亦有效率，幫助車路士在上半場保持控球並控制戰局。中場休息後，他似乎有點放鬆，正是他的傳球被截，才導致皇馬追和的入球。在加時，他決定收步，不去追波，結果雲尼斯奧斯助攻賓施馬入球。」