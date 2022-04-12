【歐聯】車路士作客皇馬　中場對決一觸即發　高華錫：守好莫迪歷

車路士今晚凌晨將在歐聯8強次回合，作客皇家馬德里。首回合落後1：3，今晚要反底難過登天，中場高華錫直言球隊冀望能展現最佳狀態，而要踢得如心所願，先得守得住「莫迪歷」這衝擊。



首回合後防崩潰的車路士落後至1：3，賽後氣得領隊杜慈提早宣布反底是不可能任務。不過在上周英超車路士大炒修咸頓6：0後，杜慈似乎息怒，並在歐聯賽前記招上表示，想作客皇馬攻入兩球甚至三球，幾乎是不可能的任務，但仍然值得一試。

上場莫迪歷表現出色，除了穩住皇馬中場，也有一助攻。（Getty Images）

上場戰況分明，除了是兩隊射手把握力的不同，也與中場創造力有關。曾效力皇馬的克羅地亞國腳高華錫直言，國家隊隊友莫迪歷將繼續為車路士帶來煩惱。

高華錫（右）生涯至今贏過4次歐聯，其中3次於皇馬時代與莫迪歷一起捧盃。（Getty Images）

高華錫表示：「莫迪歷是個了不起的球員，我很崇拜他而他一直都像現在這樣優秀，一直保持同樣的水平，我感覺他可以再踢三年或四年；跟他比賽很困難，當你輸掉比賽而要追趕比數，面對他這絕不是好事。」

高華錫相信次回合將是高質的比賽。（Getty Images）

皇馬大好形勢，為數字上車路士仍有機會反底，高華錫直言球隊將竭盡所能爭取：「我們當然有機會晉級，首回合我們沒有踢出最好的比賽，結果也不理想。但我們有希望，去展示自己的最佳狀態，這將是高質的比賽。」