歐聯｜賓施馬淘汰賽大放光芒　皇馬名宿朗拿度：他配得上金球獎

又是賓施馬！34歲的法國前鋒賓施馬又做決定戰局的關鍵人物，在加時頂入致勝的頭槌，幫皇家馬德里在歐聯8強兩回合以5：4淘汰車路士。他在今屆歐聯淘汰賽攻入7球，加上分組賽的話入12球；而在西甲，他更以24球穩居射手榜首，整季穩定地表現出高水平。他已成今年金球獎的得獎熱門之一，皇馬名宿朗拿度也發話，指賓施馬配得上金球獎。



曾效皇馬的巴西名將朗拿度說：「賓施馬值得贏金球獎！其實我都講了很多年，但人們總是批評我……但他真是配得上這個獎，他是一位優秀的前鋒。」包括歐聯、西甲及其他盃賽，賓施馬今季為皇馬38次披甲，攻入38球，場均一球，效率很高！

綜合外國博彩公司的賠率，賓施馬現時是金球獎的第三熱門人選，僅次於拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基以及利物浦的穆罕默德沙拿。