歐聯｜賓施馬淘汰賽大放光芒 皇馬名宿朗拿度：他配得上金球獎
撰文：顏銘輝
出版：更新：
又是賓施馬！34歲的法國前鋒賓施馬又做決定戰局的關鍵人物，在加時頂入致勝的頭槌，幫皇家馬德里在歐聯8強兩回合以5：4淘汰車路士。他在今屆歐聯淘汰賽攻入7球，加上分組賽的話入12球；而在西甲，他更以24球穩居射手榜首，整季穩定地表現出高水平。他已成今年金球獎的得獎熱門之一，皇馬名宿朗拿度也發話，指賓施馬配得上金球獎。
Madrid fans will never pass this tweet without like it or retweet #Benzema #RealMadridVsChelsea #UEFA pic.twitter.com/qVIYAJP2Ki— abroadtech (@Adambebe9) April 12, 2022
曾效皇馬的巴西名將朗拿度說：「賓施馬值得贏金球獎！其實我都講了很多年，但人們總是批評我……但他真是配得上這個獎，他是一位優秀的前鋒。」包括歐聯、西甲及其他盃賽，賓施馬今季為皇馬38次披甲，攻入38球，場均一球，效率很高！
綜合外國博彩公司的賠率，賓施馬現時是金球獎的第三熱門人選，僅次於拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基以及利物浦的穆罕默德沙拿。
歐聯｜車路士絕地反擊雖敗猶榮 中場穩健先生孭鑊備受質疑歐聯｜不老中場大師莫迪歷！跑足120分鐘 神級腳面助攻拯救皇馬歐聯｜賓施馬再救世 皇家馬德里加時擊沉車路士 驚險晉級歐聯｜臨完場失守 拜仁慕尼黑遭維拉利爾逼和 八強止步【歐聯】車路士作客皇馬 中場對決一觸即發 高華錫：守好莫迪歷【歐聯】拜仁主場再戰維拉利爾 門將紐亞：首回合落後一球是好事歐聯｜安察洛堤向皇馬表明心迹 一句話令愛華頓變第二最愛