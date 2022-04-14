本地足球｜體育處所4月21日重開　足總：已就重啟賽事諮詢球隊

政府宣布放寬防疫措施，並會在4月21日重開大部份體育處所，香港足球總會亦預示或會重啟賽事。



足總表示：「一直積極研究重啟各項本地賽事的可能性（惟不包括已在2月25日宣布取消的中銀人壽香港超級聯賽和盃賽賽事），並已於4月7日向各參賽隊伍發放問卷，就復賽安排諮詢意見。」並稱整理好答覆、及待政府落實重開體育處所的相關措施後，便會盡快公布安排。

除了已宣布腰斬的港超聯及男子頂級盃賽，其他本地足球賽事有望重開。（資料圖片／袁志浩攝）

政府早前已有限度重開體育處所，惟僅供香港代表隊、港超聯球隊等備戰指定賽事。特首林鄭月娥在今日（14日）的抗疫記者會上宣布，因應疫情放緩，本月21日起進入第一階段放寬社交距離措施，重開大部分表列處所，包括室內﹑外體育處所及健身中心，而處所內限制最多4人一組，場地容量最多為50%，隊際運動亦可如常進行。

有關重開體育處所報道：