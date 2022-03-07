過千間體育處所及健身中心申請資助　民政事務局已批出逾3700萬

民政事務局今日（7日）表示，陸續向獲批「體育處所資助計劃」、「健身中心資助計劃」及「康體用地資助計劃」的申請人發放資助，並繼續接受申請。
在第六輪「防疫抗疫基金」下，民政事務局推出「體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」，分別為合資格的體育處所及健身中心營運者提供一筆過資助。兩項計劃自2月22日起接受申請。截至今日（3月7日），兩項計劃合共收到逾千份申請。其中，370多份合資格的申請已獲批，涉及超過3700萬元資助。
兩項計劃的截止申請日期均為3月21日。有意申請者應盡快遞交申請。相關的申請表格和指引可於以下網頁下載：
另外，民政事務局在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「康體用地資助計劃」，向在政府土地上提供康樂及體育設施的營運者提供財政資助。民政事務局已發信邀請合資格的營運者提出申請，截止申請日期為3月21日。截至今日，該計劃已收到28份申請。其中，9份申請已獲批，涉及90萬元資助。
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