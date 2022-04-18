棒球｜佐佐木朗希繼續神投　投逾百球無安打無上壘降板免過度消耗

日本棒球手佐佐木朗希上星期投出震懾球界的「完全比賽」，昨日再登板，再投震撼彈。

佐佐木昨日繼續卓越表現，為千葉羅德海洋先發上陣未讓對手擊出安打或上壘。有機會再現完全比賽之際，他在投完第8局後被換出。球隊監督解釋原因，跟避免過度消耗「令和怪物」，不無關係。



佐佐木在上周日（10日）對歐力士野牛一戰，投足9局未被安打及未讓對手上壘，成就日本職棒（NPB）28年來首場完全比賽。「令和怪物」瞬間令日本狂熱，因該仗未在免費頻道直播，更要安排足本重播。

佐佐木朗希成為近期日本棒球一大焦點。（千葉羅德海洋官方）

事隔一星期，佐佐木昨日再度登板，主場對北海道日本火腿鬥士，有免費電視台緊急調動節目，直播賽事。佐佐木令羅德主場坐無虛席，表現惹人讚歎，先發登板8局未失安打，亦未讓打者上壘，並14度三振打者。惟兩軍互無記錄，進入最後的第9局，先守的羅德決定讓佐佐木降板，最終在加時第10局因一支全壘打，憾負0：1。

佐佐木有機會連續兩仗投出完全比賽，但被換走。（twitter）

上周的完全比賽，獲日媒譽為「傳說的比賽」。佐佐木若然連續兩場達成完全比賽，則猶如神話。「神蹟」為何只差一步？羅德監督井口資仁稱佐佐木投完第7局已露疲態，其時已決定投完第8局便會換人，「投足8回保持完美已很好。考慮各種原因，今天投大約100球，質素上佳。正如球迷，我們都想看佐佐木投到最後，但今仗的佐佐木已到了極限。」

井口資仁（左）密切留意佐佐木朗希的投球情况，及時換下。（twitter）

佐佐木今仗「不完全比賽」，8局投102球，不僅保持不失分，到最後階段仍投出時速達163公里的球。但較上周的完全比賽，9局投105球，今仗用球稍多。而球隊賽後回應指佐佐木在末段的指叉球質素已下降，故換下他以防勉強續戰而受傷。

好拍檔捕手（左）松川虎生跟佐佐木（右）討論。（千葉羅德海洋官方）

井口監督的決定，賽後獲得不少好評。網民感謝井口沒有讓佐佐木「投壞」，「沒有讓日本之寶壞掉，井口監督判斷英明，感謝」、「為了佐佐木投手的未來，考慮周詳」。