棒球｜「令和怪物」創連續三振神紀錄　佐佐木朗希投出完全比賽

日本職業棒球隊千葉羅德海洋「令和怪物」佐佐木朗希，今日（10日）對野牛隊（Orix Buffaloes）創下「神紀錄」——不止連續13次三振刷新日職紀錄，更以20歲零5個月之齡，成為日本史上最年輕及21世紀以來首位投出「完全比賽」的選手。



全日本矚目的棒球界「令和怪物」佐佐木朗希，在高校年代的球速已進步至時速160公里，2019年日本職業棒球選秀大會理所當然成為首輪指名球員，加盟千葉羅德海洋後去年首度「登板」。

佐佐木朗希在今仗創下驚人紀錄。（Instagram）

完全比賽X三振紀錄

佐佐木朗希在今仗9局共105球投出日本職棒史上第16場「完全比賽*」，是自1994年槙原寬己後、28年來日本職棒第一人，更以20歲5個月成為最年輕締造者。

今場可說是「令和怪物」的個人騷，首局先用兩個滾地球解決前2棒，接下來從第3棒吉田正尚展開三振之旅，連續投出13次三振，直到第6局才中斷，締造日本職棒新紀錄。他全場更以19次三振，追平日本職棒紀錄，最快直球時速164公里亦追平了個人紀錄。

*完全比賽：指投手在沒有讓對隊任何一名打者上壘，包括失誤上壘及不死三振等，最後於至少投滿9局下取得勝投，因此完全比賽也必須是完封。



隊友向佐佐木朗希潑水慶祝其驚人創舉。（官方Instagram）

連續13次三振有多誇張？據日媒指出，這是世界前所未見，美國職棒大聯盟（MLB）費城人投手Aaron Nola去年對大都會連續10次三振對手，相隔51年追平Tom Seaver在1970年造出的紀錄，另一MLB球手Corbin Burnes也曾在去年連續10次三振。

佐佐木朗希的連續13次三振紀錄，比大聯盟一眾高手更多，震撼全球。

佐佐木朗希在賽後興奮表示，「開心得不能更開心，說實話我沒有意識到完全比賽，邊想着打出去也沒關係。」

他坦言沒有刻意追求三振，「因為松川（捕手）的引導很好，所以要求我投哪我就投哪，下次比賽我也會加油的。」