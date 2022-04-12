棒球｜「令和怪物」與甲子園的距離　監督狠心決定保護愛徒未來

日本高中棒球的熱血故事感動人心，但多年來不乏爭議。「高校球兒」過度消耗，贏了冠軍，卻隨時賠了棒球人生。

「令和怪物」佐佐木朗希在職業棒球出道第2季創造歷史，投出一場震驚球界的「完全比賽」。早於學界棒球年代成名，他卻從未踏進「甲子園」。當年只差一步，指導他的高中監督出於愛才，狠下一個決定。當天所受的指摘，3年過去，都付笑談中。



學生時代的佐佐木已備受注目，「令和怪物」之名不脛而走。生於「311大地震」重災區岩手縣陸前高田市，佐佐木希望助出身地的高中亮相甲子園，選擇入讀公立大船渡高中。奮鬥到最後一年，看到希望。

平成年間只出現一次完全比賽，令和年代由令佐佐木朗希首次做到。（千葉羅德海洋官網）

2019年岩手縣大賽，三年生佐佐木領軍爭取出線夏季甲子園，既擔任主力投手，也是4號強棒。他在首兩場均完封對手，第3仗（第四圈）更投出時速達160公里的快球，追平高中棒球正式賽事紀錄。不過，大船渡在該仗戰至加時，打足12局險勝。佐佐木投足全程，合共投出194球。

「令和怪物」已吸引到全世界棒球人士注意。（INSTAGRAM）

第四圈翌日，即舉行半準決賽。大船渡監督國保陽平讓佐佐木休息，球隊再次打至加時的11局才晉級。佐佐木在兩天後的準決賽登板，再次完封對手。甲子園只差一步，佐佐木說：「下場落敗，就如初賽落敗，一路以來的勝利都無意義。要撐住！」決賽安排在準決賽翌日舉行，國保卻派出是次大賽首次出場的投手上陣，佐佐木以及半準決賽兩名投手，都沒有出場，令外界愕然。

大船渡在決賽慘敗縣內強手花卷東（「二刀流」大谷翔平母校），甲子園夢碎。佐佐木只有打氣，以及帶淚向觀眾致意的份，「沒辦法啦，監督的決定。打高中棒球就想打比賽，好想投球」。

佐佐木朗希（左二）與戰友，跟甲子園只差一步。（INSTAGRAM）

國保事後坦言決賽早上決定收起佐佐木，「從他入讀起，我留意他的一舉一動。今早練習後，我覺得是這3年來，他最大機會出事的時刻。為免他受傷，我有此決定」。他形容這是「身為大人」，代替眼中只有比賽的學生去判斷，「就算以野手出場，都有機會投球，一旦出盡全力，情况堪憂」。

「令和怪物」無緣甲子園，高中棒球界對國保一片質疑之聲，不少「行家」認為勝負最重要。球評家張本勳更在電視節目指「絕對讓他投吧，這不是監督或佐佐木的球隊。一年級到三年級都努力練習，為了甲子園的夢」。

佐佐木在大船渡高校擔大旗，縣大賽又投又打。（INSTAGRAM）

不過，當時亦不乏關注高中球手的聲音，尤其幾多熱血故事背後，往往犧牲球兒的未來。過度消耗，球員身體超出負荷，引至後患無窮，例如日後容易受傷。名宿桑田真澄便直言「好想讚許國保監督與佐佐木的勇氣」， 日本王牌達比修有更直言「有神龍可以許一個願，我一定要（張本勳的評論節目）那個電視節目『收檔』」。

佐佐木朗希的完全比賽，難度極高。（千葉羅德海洋官網）

高中畢業，佐佐木經選秀會加入日本職棒（NPB）千葉羅德海洋。球隊安排他鍛煉體能和力量，首季完全沒有正式比賽，第二季（2021年）才正式出道。成為職棒球員的第二季，佐佐木本周日（10日）對戰歐力士野牛一役，先發出場投足9局，其間對手無人上壘，成就NPB 28年來首次完全比賽。佐佐木不僅是NPB史上最年輕的完全比賽投手，連續三振13名打者亦創下紀錄。