棒球｜指引「令和怪物」的18歲新人　未踏甲子園卻成完全比賽功臣

「令和怪物」佐佐木朗希在日職棒創造歷史，上周投出一場震驚棒球界的「完全比賽」，實力與名聲響徹世界。再強大的投手，也需要一名能接住他怪物級投球的捕手，他是年僅18歲的「高中生捕手」松川虎生。



佐佐木朗希上周連續13次三振刷新日職紀錄，更以20歲零5個月之齡，成為日本史上最年輕及21世紀以來首位投出「完全比賽」的選手。背後功臣無疑是新人捕手松川虎生，他比佐佐木朗希遲兩年進軍日職棒、同樣是球隊千葉羅德海洋第1指名；這對分別20歲、18歲的投捕拍檔，在上場「完全比賽」後，已成為球隊王牌組合。

佐佐木朗希與松川虎生這對強力投捕拍檔，已成為球隊王牌組合。（Twitter）

松川虎生在學生時代已憑擲球110米、本壘傳至二壘不到1.9秒的強勁臂力，被日媒譽為「紀州大飯桶」*。可惜當年他就讀的棒球名門、和歌山高中在縣大賽決賽落敗，他也因此與佐佐木朗希一樣，無緣踏進甲子園。

*紀州大飯桶：紀州ドカベン，意指和歌山縣大飯桶，是棒球漫畫《ドカベン》（大飯桶）中一名實力捕手主角稱號。



松川虎生（前排右一）雖未能打入甲子園，卻在選秀會獲第1指名。（Instagram）

佐佐木朗希完全比賽：歸功松川

不過，另一片遼闊天空卻正等着他，松川虎生在去年選秀會上，以第一順位加盟他從小支持的羅德隊，當時外界都對羅德隊的決定感到吃驚，因為球隊竟以第一順位選了一名高中畢業生，且是日職十分罕見的「高中生捕手」，但事實證明松川絕對有價值。

年紀輕輕的松川，戴起捕手面罩時，擁有投出超長球的強肩和過人的領導力，總能給予投手信心，佐佐木朗希在「完全比賽」賽後，也把紀錄歸功於松川的指引與配球，「一直到最後都信任松川去投球，我只是照他的要求投球」。

松川虎生在完全比賽後也受到注目，他笑言全靠佐佐木朗希才能獲得那麼多零食。（twitter）

羅德今季主戰捕手是佐藤都志也，但主要固定配搭隊中兩大王牌石川步、佐佐木朗希的，卻是松川虎生。他也因此在開幕戰擔任先發，成為自1955年的谷本稔以來，球隊史上第2名能在開幕戰奪勝的高中畢業捕手，日前也成為完全比賽的史上最年輕捕手。

松川與石川、佐佐木拍擋6場46局僅失4分，石川步甚至先發3場無失分，投手自身實力固然不在話下，松川的配球與安定感也應記一功。

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松川虎生發揮穩定，加盟一年已成為球隊主力捕手。（Twitter）

日本體育專欄作家西尾典文，也在文章中盛讚松川虎生，「完全想不到松川有不像高中畢業新人的沉着，新人球季就能成為完全比賽的捕手，是非常驚人。」而捕手出身的球評家谷繁元幸，就稱讚「兩人未來是可怕的拍擋」。

一場名留青史的完全比賽，不僅讓更多人看見佐佐木朗希時速超過160公里的「火球」和「高速指叉」威力，也同時向全世界宣告，一位年輕沉穩的日本捕手正在誕生。