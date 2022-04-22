英超｜C朗喪子後首度復操有望鬥阿仙奴　分享最新全家福答謝祝福

曼聯前鋒C朗拿度在社交網站分享最新的全家福，表示女友佐真娜及初生女嬰已經回家，多謝各界的祝福；佐真娜懷有龍鳳胎，但男嬰不幸夭折。C朗上場因家庭問題缺席對利物浦的大戰，他周四已經復操，可望在周末鬥阿仙奴的比賽中復出。



C朗表示女友佐真娜及初生女兒已經出院，他分享最新全家福。（C朗Instagram）

C朗在Instagram上表示：「回到家，實在太好了！佐真娜及初生的女兒終於跟我們團聚了。我們想多謝所有人的祝福。你們的支持非常重要，我們都感受到你們對我這家人的愛及尊重。現在，是時候為由我們帶來這個世界的新生命而感恩。」曼聯隊友拉舒福特及費特洛迪古斯在留言下留了心形的表情符號。

C朗周一宣布佐真娜懷有龍鳳胎中的男嬰夭折，只有女嬰平安出世。曼聯周二宣布，C朗需要在這個困難時間陪伴家人，缺席了周中對利物浦的大戰，最終曼聯以0：4落敗。在「雙紅會」的7分鐘，雙方球迷一齊鼓掌，支持經歷了喪子之痛的C朗。在周四，C朗恢復操練，估計他可以趕及周末對阿仙奴披甲。