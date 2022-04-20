曼聯利物浦球迷這一分鐘化敵為友　齊為C朗高歌鼓掌打氣｜英超

C朗拿度因兒子夭折而缺席曼聯作客利物浦的英超雙紅會，最終曼聯以0：4慘敗。

在足球場上，有些價值觀及立場是超越宿敵間的怨恨。當今場踢到7分鐘時，整個晏菲路響起掌聲與歌聲，為曼聯7號球衣的主人C朗打氣。



【當比賽去到7分鐘，全場球迷鼓掌】

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作客的曼聯球迷當然為C朗高歌，有的還舉起C朗的球衣，而主場的利物浦球迷則紛紛鼓掌，並唱起《You'll Never Walk Alone》。鏡頭影到，站在場邊的利物浦領隊高普都有鼓掌。

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A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN



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對於利物浦球迷也為C朗打氣，高普賽後說：「足球本應該是這樣，在這個時刻，什麼死敵的恩怨都要放在一旁。只有一件事是最重要的，大家都展現到級數。」

談及C朗喪子，曼聯看守領隊蘭歷克說：「最差的事情發生了。我們全部人都支持他，與他同在。我們祝福他及他的家人，希望他們堅強。」

C朗在賽前一日宣布，女友佐真娜的一對初生龍鳳胎之中，男嬰不幸死亡，只有女嬰順利出生。曼聯賽前發聲明，表示C朗需要在困難的時刻陪伴家人，缺席對利物浦的比賽。