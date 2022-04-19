C朗女友誕龍鳳胎兒子不幸夭折 產子夭折點調理?仍然脹奶要點做？

葡萄牙球星C朗拿度早前宣布女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）懷上龍鳳胎，但不幸的是洛迪古絲近日生產時，最終只有女兒順利出生，兒子卻不幸夭折。對於孩子夭折的噩耗，相信不少媽媽都難以面對，註冊中醫師謝嘉雯受訪指，身心受創的媽媽此時可從三方面去調理身體。同時亦可以兩種藥材煎水代茶飲，解決身體脹奶的問題。

C朗去年宣布女友忙上龍鳳胎。（cristiano IG）

C朗寄語兒子：你是我們的天使

C朗周一(4月18日)在社交平台上宣布消息，並表示：「我們懷着深切悲痛地宣布，我們的兒子已不幸離世。這消息對所有父母而言是最大的痛苦，而唯有順利出生的女兒能夠給予力量，讓我們帶著希望、幸福度過此刻」。

他最後又向夭折的兒子寄語：「我們的寶貝男孩，你是我們的天使。我們永遠愛你。」

據悉，C朗本有3名由代母所生的子女，而女友洛迪古絲其後在2017年也為C朗增添一名女兒，再加上去年所懷上的龍鳳胎，C朗原本可與女友組成一家八口的幸福家庭。

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孩子夭折媽媽創傷大 飲食宜清淡忌吹風

孩子不幸夭折，對媽媽的生理及心理而言都是一個極大的創傷。因此，謝嘉雯醫師建議經歷孩子不幸夭折的媽媽，可從以下三方面調理身體。

1. 起居作息



坐月時避免吹風受涼，產婦可戴帽子圍巾。洗頭時可選用含有姜成份的洗髮水以祛頭風，切記要把頭髮吹乾，以防風寒入絡，出現頭痛。惡露乾淨後可進食適量薑醋或益母草蓮子茶，以排清子宮內的瘀血。

2. 飲食習慣



遵從坐月首周飲食清淡的原則，待惡露（產後由陰道排出的分泌物）乾淨後，循序漸進加入補益氣血的湯水食療，以修復生產過程中產道的損傷，恢復生產時的氣血損耗，亦為下一次懷孕做好健康準備。

生產後，由於媽媽身體腎精虧虛，坐月中後期可飲用以下補腎壯腰的湯水進行調理：

補腰益氣湯(生產後2-3周可以飲用)

材料：

黨參15克、白術20克、黃精30克、杜仲15克、蜜棗2-3枚、瘦肉適量

功效：

杜仲：補肝腎、壯筋骨

黨參：益氣

白術：健脾胃

黃精：滋腎潤肺、補脾益氣

預防產後腰膝酸痛等腎虛症狀。由於腎主生殖，亦為之後重新懷孕打好基礎。

3. 生活習慣



迎接新生命的心情本是喜悅的，但胎兒夭折後，家人可於媽媽出院前收起家中的嬰兒布置，避免觸景傷情。

生產後一個月，媽媽身體基本恢復。家人可與她前往公園或郊外散步，避免長期困於室內環境令心情更壓抑。而戶外散步曬太陽，或一起做些簡單的舒展運動，亦有助媽媽心情開朗。媽媽平時亦可多以玫瑰或洋甘菊花焗茶喝，以疏肝解鬱，調暢情緒。

．同場加映，5大飲食法寶緩解經痛（按圖👇👇👇）

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如何解決媽媽身體仍脹奶？

謝嘉雯醫師提醒，雖然胎兒已經不幸夭折，但媽媽的身體仍會製造母乳，因而會有脹奶情況，因此產婦這時要避免服用以下會促進上奶的湯水及當中所包含的食物：

．木瓜魚湯

．章魚蓮藕花生湯

當媽媽脹奶明顯時，則可以60克麥芽，加10克蒲公英煎水當代茶飲用。由於大劑量麥芽（約60-120克）有回乳作用，對心情低落引起食欲不振的媽媽，也有健脾作用，避免媽媽傷心過度不欲飲食，影響身體恢復。此外，蒲公英可消炎通乳，可舒緩並預防因脹奶堵塞乳腺引發的乳腺炎。

待媽媽心情平伏後，生產後若1至2個月會恢復月經，可藉觀察經血量、行經期與周期天數、有無腹痛或經血顏色異常等異狀，若一切都正常就代表身體已經恢復差不多，也適合再次懷孕，一般便可在生產後3至6個月再計畫懷孕。媽媽也不用刻意等待太長時間，導致心理負擔加重，反而不利於懷孕。

註冊中醫師謝嘉雯。（受訪者提供）

．同場加映，月經失調知多啲（按圖👇👇👇）

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