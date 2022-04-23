空手道｜劉慕裳一年來首晉超聯分站決賽　決戰勁敵清水希容

東京奧運奪得銅牌的空手道港將劉慕裳（Grace），在空手道超級聯賽有望爭金。她在葡萄牙馬托西紐什站個人形殺入決賽，但要過關難度不低，因為對手是日本的清水希容。



劉慕裳在2月阿聯酋站得銅牌，今站過關斬將。她在小組賽兩勝出線，淘汰賽八強先挫日本的尾野真步，復於準決賽氣走意大利的卡莎莉（Carola Casale），事隔1年再次殺入超聯分站決賽。她在去年4月底葡萄牙里斯本站得銀牌。

劉慕裳征戰空手道超聯分站，躋身決賽。（劉慕裳Instagram）

劉慕裳的對手是曾經的長勝女王，東奧銀牌得主清水希容。她同樣於小組賽兩勝出線，淘汰賽先後挫敗同胞清水那月及大野光（Ono Hikaru）。大野光正正於去年里斯本站決賽，以及2月阿聯酋站準決賽擊敗劉慕裳。

劉慕裳在東京奧運得銅牌，在今年的超聯連續兩站奪得獎牌。（Getty Images）

劉慕裳面對清水希容，輸多贏少，但2018年曾在國際賽終結清水希容的國際賽87連勝紀錄。清水希容在東京奧運飲恨得銀牌後，直至阿聯酋站在重現國際賽場，即奪冠軍。二人於明天的決賽爭奪冠軍。