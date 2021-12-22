劉慕裳全年備戰狀態以獎牌結束2021　「連生日都沒慶祝過」

劉慕裳（Grace）在哈薩克舉行的亞錦賽女子個人形勇奪銅牌，為2021年劃上圓滿句號，她在賽後於個人Facebook興奮表示：「開始放假啦」。



昨晚適逢冬至佳日，現世界排名第5的劉慕裳在銅牌戰賽前，於個人Instagram動態亦寫上要在冬至以獎牌慶祝，這名東京奧運銅牌得主發揮水準，不負眾望壓倒越南對手為港隊添銅，這亦是她歷來在亞洲賽個人第4面獎牌。

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劉慕裳在2021年接連出戰東京奧運、世錦賽與亞錦賽三項重要賽事，均取得獎牌而回。（Instagram）

曾離港18個月赴美特訓

劉慕裳為準備今夏的冬京奧運，由去年起一度赴美國訓練長達18個月，期間在港逗留不足一個月，便再返美為奧運備戰。為了年末兩大賽世錦賽與亞錦賽準備，不容鬆懈的她亦在完成奧運後，僅留港約一個月便返美備戰。

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2021年對30歲的劉慕裳來說是生涯高峯兼大突破，在「一生一次」的東京奧運會上贏得一面銅牌。（Getty Images）

難怪她在賽後為完成連串賽事而感到興奮，高呼：「今年所有賽事正式打晒，2021年第一個Break正式開始。」

2021年對30歲的劉慕裳來說，是生涯高峯兼大突破，在「一生一次」的東京奧運會上贏得一面銅牌，為香港空手道歷史寫下新一頁。其後她挾奧運銅牌強勢出戰世錦賽，再奪得一面銅牌。在2021年最後一役的亞錦賽，她保持勇態再袋走銅牌，為今年成績表劃上句號。

劉慕裳在奪得世錦銅牌後，坦言喜悅來自於「比以往更清晰了解自己正在做什麼，來自一種證實我同教練團隊一直的付出和所有訓練的鋪排是正確而感到高興。」（Instagram）

「由四月開始第一站賽事，一直都無停過，準備完奧運，又要準備世界賽，然後匆匆忙忙又要過嚟哈薩克準備亞洲賽，就連生日都因為備戰而無慶祝過。」

劉慕裳難掩暫時卸除獎牌壓力，在IG指今年度賽事「正！式！打！曬！」，她為了奧運與國際大賽的努力獲得肯定和回報，於文尾高呼2021年第一個「Break」（小休）終於「正！式！開！始！」。

據Grace透露，她在賽後會返回美國小休，再為明年賽事備戰。

劉慕裳因備戰而沒有慶祝10月19日生日，「就連今年生日都因為要備戰而無慶祝過，你無聽錯啊，我咁中意玩嘅都竟然無慶祝到。」（Instagram）

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