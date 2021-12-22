劉慕裳全年備戰狀態以獎牌結束2021　「連生日都沒慶祝過」

劉慕裳（Grace）在哈薩克舉行的亞錦賽女子個人形勇奪銅牌，為2021年劃上圓滿句號，她在賽後於個人Facebook興奮表示：「開始放假啦」。
昨晚適逢冬至佳日，現世界排名第5的劉慕裳在銅牌戰賽前，於個人Instagram動態亦寫上要在冬至以獎牌慶祝，這名東京奧運銅牌得主發揮水準，不負眾望壓倒越南對手為港隊添銅，這亦是她歷來在亞洲賽個人第4面獎牌。
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曾離港18個月赴美特訓
劉慕裳為準備今夏的冬京奧運，由去年起一度赴美國訓練長達18個月，期間在港逗留不足一個月，便再返美為奧運備戰。為了年末兩大賽世錦賽與亞錦賽準備，不容鬆懈的她亦在完成奧運後，僅留港約一個月便返美備戰。
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難怪她在賽後為完成連串賽事而感到興奮，高呼：「今年所有賽事正式打晒，2021年第一個Break正式開始。」
2021年對30歲的劉慕裳來說，是生涯高峯兼大突破，在「一生一次」的東京奧運會上贏得一面銅牌，為香港空手道歷史寫下新一頁。其後她挾奧運銅牌強勢出戰世錦賽，再奪得一面銅牌。在2021年最後一役的亞錦賽，她保持勇態再袋走銅牌，為今年成績表劃上句號。
「由四月開始第一站賽事，一直都無停過，準備完奧運，又要準備世界賽，然後匆匆忙忙又要過嚟哈薩克準備亞洲賽，就連生日都因為備戰而無慶祝過。」
劉慕裳難掩暫時卸除獎牌壓力，在IG指今年度賽事「正！式！打！曬！」，她為了奧運與國際大賽的努力獲得肯定和回報，於文尾高呼2021年第一個「Break」（小休）終於「正！式！開！始！」。
據Grace透露，她在賽後會返回美國小休，再為明年賽事備戰。
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