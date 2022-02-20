空手道｜劉慕裳戰K1超級聯賽　勇挫意大利選手奪銅牌

香港空手道代表劉慕裳，周日（20日）在空手道K1超聯阿聯酋富查伊拉站，奪得女子個人形銅牌。
阿聯酋富查伊拉站是今季空手道超聯（K1 Premier League）的第一站，劉慕裳周六（19日）雖然未能在4強再進一步，但於銅牌戰對意大利選手Carola Casale，奪得25.4分，以0.26分之差力壓獲25.14分的對手，勝出銅牌戰。比賽設雙銅牌，另一場銅牌戰，則由日本的尾野真歩勝出。
今次是劉慕裳第16次在空手道超聯奪得獎牌。連同這面銅牌在內，劉慕裳在K1超聯已奪得2金2銀12銅。
自去年在東京奧運奪得空手道女子個人形銅牌後，劉慕裳已先後在去年底的世界錦標賽及亞洲錦標賽奪得銅牌，目前仍保持世界排名第4。
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