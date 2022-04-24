轉會動態｜神鋒將至「耶穌」讓路？　阿仙奴或羅致加比爾捷西斯

挪威新星艾寧夏蘭特勢離開德甲多蒙特，傳聞英超豪門曼城在爭奪戰中領先。

若然神鋒駕到，現有鋒線人腳自然首當其衝。傳聞指巴西前鋒加比爾捷西斯離隊機會大增，英超的阿仙奴已經虎視眈眈。



英媒《每日郵報》日前披露，曼城將啟動艾寧夏蘭特與多蒙特的7500萬歐元賣斷條款，以50萬英鎊周薪合約將這位新一代神鋒收歸旗下。報道更指，曼城已說服夏蘭特，獲對方同意加盟，只待簽約。

夏蘭特有望追隨父親步伐，成為「藍月亮」一員。（Getty Images）

曼城要收下新一代神鋒，原因之一是前線失去阿古路之後，欠缺稱職的箭頭。連同昨晚對屈福特，加比爾捷西斯今季聯賽正選上陣僅17次，總計24仗，僅入7球，上年9月底對車路士一箭定江山後更守齋超過半年，到本月中對利物浦才再次入球。有巴西媒體指，該名25歲國腳合約到來年夏天完結，大有機會離開，甚至指他已不在領隊哥迪奧拿的計劃之中。

有人call?（Getty Images）

此處不留人，自有留人處，「耶穌仔」仍有支持者。阿仙奴正為下季籌謀，增兵重點之一是前鋒。隊長拿卡錫迪及尼基迪亞都有機會在本季末離隊，需要補充人腳。體育傳媒《The Athletic》報道，阿仙奴技術總監伊度已跟捷西斯的代表接觸多時，正待適當時間向曼城交涉。此外，愛華頓前鋒卡維特利雲，亦是潛在收購目標。