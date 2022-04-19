足球轉會︱夏蘭特爭奪戰告一段落？　曼城斟妥勢成英超最高薪球星

兩大球王接班人麥巴比與夏蘭特，人人欲搶，最新消息指，曼城與夏蘭特好事近。



英國《每日郵報》獨家爆料，宣稱曼城將啟動艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與多蒙特的7500歐元解約條款，並已同意為他開出一紙50萬英鎊（約60萬歐元）周薪合約，令他成為英超最高人工球星。

英國《每日郵報》指曼城已同意為夏蘭特開出周薪50萬英鎊合約。（Getty Images）

現年21歲的夏蘭特，自2020年1月加盟多蒙特後立即踢出巨星級表現，至今85次上陣攻入82球，入球效率驚人。他從薩爾斯堡轉會時，費用僅約2000萬歐元，他與多蒙特簽下一紙4年半合約，當中包含的7500萬歐元買斷條款，被指可在今年夏天啟動，令他去向近月備受外界注視。

《每日郵報》宣稱，曼城已跟夏蘭特一方傾妥個人條款，周薪50萬英鎊（約60萬歐元），較藍月亮陣中最高人工的中場球星迪布尼更高。曼城將啟動迪布尼的7500萬歐元買斷條款，如一切順利，預計下周將與曼城簽下5年合約云云。

哥迪奧拿帶領的曼城，陣中欠缺一位王牌射手。（Getty Images）

夏蘭特眾豪門均欲搶，當中以皇家馬德里和巴黎聖日耳門兩間大會最為積極，多蒙特上周尚稱此子去向未有定案。蜜蜂兵團希望他能留隊多一年，曼城方面卻滿有信心終可簽入一名可靠的正前鋒。自阿古路今季離隊，並且未能簽入熱刺神鋒哈利卡尼，曼城前線欠缺一位入球量有保證的多產射手，夏蘭特正好填補此空缺。

2000年出生的艾寧夏蘭特與英國和曼城有不解之緣，當年他伴隨父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）的足球生涯，在列斯出生，到老夏蘭特轉會曼城，一家又移居曼徹斯特，直到2003年傷重首度掛靴，才回到挪威。老夏蘭特被指在談判過程中角色吃重，早在今年3月已有消息傳出曼城在夏蘭特爭奪戰中領先其他對手。

即使報道看來言之鑿鑿，別忘記夏蘭特的經理人正是在球壇惡名昭彰的拉奧拿（Mino Raiola），此人早已令另一英超豪門曼聯頭痛非常，在交易正式落實前，尚未可盡信。

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