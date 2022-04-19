足球轉會︱夏蘭特爭奪戰告一段落？ 曼城斟妥勢成英超最高薪球星
撰文：吳慕兒
出版：更新：
兩大球王接班人麥巴比與夏蘭特，人人欲搶，最新消息指，曼城與夏蘭特好事近。
英國《每日郵報》獨家爆料，宣稱曼城將啟動艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與多蒙特的7500歐元解約條款，並已同意為他開出一紙50萬英鎊（約60萬歐元）周薪合約，令他成為英超最高人工球星。
現年21歲的夏蘭特，自2020年1月加盟多蒙特後立即踢出巨星級表現，至今85次上陣攻入82球，入球效率驚人。他從薩爾斯堡轉會時，費用僅約2000萬歐元，他與多蒙特簽下一紙4年半合約，當中包含的7500萬歐元買斷條款，被指可在今年夏天啟動，令他去向近月備受外界注視。
《每日郵報》宣稱，曼城已跟夏蘭特一方傾妥個人條款，周薪50萬英鎊（約60萬歐元），較藍月亮陣中最高人工的中場球星迪布尼更高。曼城將啟動迪布尼的7500萬歐元買斷條款，如一切順利，預計下周將與曼城簽下5年合約云云。
夏蘭特眾豪門均欲搶，當中以皇家馬德里和巴黎聖日耳門兩間大會最為積極，多蒙特上周尚稱此子去向未有定案。蜜蜂兵團希望他能留隊多一年，曼城方面卻滿有信心終可簽入一名可靠的正前鋒。自阿古路今季離隊，並且未能簽入熱刺神鋒哈利卡尼，曼城前線欠缺一位入球量有保證的多產射手，夏蘭特正好填補此空缺。
2000年出生的艾寧夏蘭特與英國和曼城有不解之緣，當年他伴隨父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）的足球生涯，在列斯出生，到老夏蘭特轉會曼城，一家又移居曼徹斯特，直到2003年傷重首度掛靴，才回到挪威。老夏蘭特被指在談判過程中角色吃重，早在今年3月已有消息傳出曼城在夏蘭特爭奪戰中領先其他對手。
即使報道看來言之鑿鑿，別忘記夏蘭特的經理人正是在球壇惡名昭彰的拉奧拿（Mino Raiola），此人早已令另一英超豪門曼聯頭痛非常，在交易正式落實前，尚未可盡信。
【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】
+24
足球轉會｜麥巴比去向變成國際級事件 傳兩任法國總統遊說留隊英超｜蘭歷克直諫曼聯高層要學兩大宿敵 需兩三個轉會窗扭轉局面足球轉會｜傳沙拿改變心意願留效利物浦 英媒：他已準備妥協足球轉會｜曼聯防中潛在目標特點大比拼 八大人選誰最適合紅魔？足球轉會｜利物浦廉價簽入蘇格蘭神童 剛於U17國際賽演帽子戲法英超轉會｜盧卡古在車路士諸事不順 意媒爆隨時再吃回頭草足球轉會｜巴塞睇中列斯聯主將頂迪比利 有種情況下可低價入貨足球轉會｜普巴打開口牌勢離曼聯 傳兩英超球會加入免簽戰團足球轉會︱韋斯咸留不住賴斯 曼聯想買勢付「麥巴比級」轉會費英超轉會｜車路士被制裁勢人財兩失 防線主力留不住變重災區