足球轉會︱PSG近3億歐元留住麥巴比　皇馬轉移目標跟曼城爭夏蘭特

麥巴比（Kylian Mbappe）今夏約滿巴黎聖日耳門，並已跟心儀已久的皇家馬德里傾妥人工和合約細節，正當一切看似塵埃落定，PSG出動銀彈攻勢留人。消息指，麥巴比的父母希望兒子留在巴黎。

皇馬眼見到手獵物隨時在最後關頭溜走，隨即啟動Plan B——計劃從曼城手中搶過另一年輕巨星夏蘭特（Erling Haaland）。



麥巴比今季約滿PSG，他遲遲未就來季去向表態。（Getty Images）

美斯與C朗拿度雙王爭霸年代，隨二人步入生涯尾聲告一段落，他們上季分別離開巴塞隆拿和祖雲達斯，加盟PSG和曼聯，一年之後的夏季轉會焦點，勢落在兩位球王接班人身上。

23歲的麥巴比以及21歲的夏蘭特，每間球會均希望擁有，具備足夠財力引入他們的，只有寥寥數家富豪球會。麥巴比跟PSG合約今夏屆滿，正當加盟夢寐以求的皇馬指日可待，西班牙轉會專家巴拿基（Guillem Balague）卻指出，事情恐生變卦。

PSG出動銀彈攻勢留住麥巴比，圖為PSG會長艾卡拉菲。（Getty Images）

PSG重金留人 麥巴比父母受落

麥巴比由父母擔任經理人，PSG開出一個難以拒絕的條件——年薪2500萬歐元（約周薪48萬歐元）之上，另加1.8億歐元簽紙費，以及5000萬歐元經紀佣金。有消息指，合約年期為兩年，人工、簽紙費加上經紀佣金加起來高達2.8億歐元。卡塔爾世界盃年底舉行在即，持有PSG的卡塔爾主權基金不惜工本也要留住隊中最閃亮的巨星。

有傳麥巴比的父母希望兒子留隊，麥巴比早前亦改口稱未為前途下決定，「我未決定，有一些新的因素要考慮。哪些因素？就是新的因素。」巴拿基指出，那些「新的因素」就是麥巴比希望跟皇馬再次傾談合約條件。

外傳皇馬一旦收購麥巴比失敗，便會跟曼城搶夏蘭特。（Getty Images）

皇馬預備替代方案

皇馬開出的合約，條件顯然及不上PSG，因此麥巴比的父母希望兒子留在巴黎，麥巴比本人始終心繫皇馬，故他希望再跟銀河艦隊商量，看看對方能否「加碼」。

皇馬不是省油的燈，一聞勢頭不對，立即啟動後援方案，將目標轉移在多蒙特球星艾蘭特身上。多蒙特不是PSG，沒有條件重金留人，加上今個夏天夏蘭特合約中的8000萬歐元買斷條款將啟動，蜜蜂兵團唯一可做的只有待價而沽。

曼城上季在阿古路離隊後，買不成哈利卡尼，陣中欠缺一位當家正前鋒，因此外界預計他們必定出手收購夏蘭特，並為他開出跟隊中人工最高的中場迪布尼同樣的40萬英鎊（約47.9萬歐元）周薪。這個人工水平，其他球隊難以開出同等條件，可是皇馬一旦加入，曼城便不一定穩勝，因為據報夏蘭特對西甲的興趣較英超更高云云。