英超｜沙拿留利物浦機會越來越高？埃及體育部長：我給了他建議

穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）與利物浦的合約2023年夏天便屆滿，雙方一直未就續約達成共識，但埃及體育部長索希（Ashraf Sobhi）受訪時大爆其想法。



沙拿早前領埃及出戰世界盃非洲區外圍賽第三圈，兩回合敗予塞內加爾，未能出戰11月展開的卡塔爾世界盃，繼非洲國家盃決賽敗予同一對手後再遭厄運，未幾傳出他受球會和球迷對他的支持而感動，決定留效，但一切只是傳言。

沙拿近期領埃及出戰國際大賽，先後失落非國盃冠軍和世界盃資格。（Getty Images）

不過埃及體育部長索希進一步印證這傳聞，他接受埃及電台訪問時透露，在埃及於世盃外敗陣後，他曾在機場與沙拿見面，「我對他說，忘記一切（輸波）然後專注在面前吧」。

然後索希說到重點：「我建議他在利物浦以外的球會繼續生涯，但他目前的方向，是與紅軍續約。」他又為沙拿抱不平，道：「有些人故意創造命題，希望將沙拿拉下來，但我叫他不要在意那些人。」