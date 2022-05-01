劍擊世界盃｜男花港隊不敵烏克蘭16強止步　移師韓國出戰兩站大賽

花劍世界盃保加利亞站，香港男花隊直入16強面對烏克蘭，惜未能晉級。



首圈輪空的港隊直入16強，面對烏克蘭，由張家朗、蔡俊彥和崔浩然正選上陣，吳諾弘先任後備。港隊本有個好開始，首兩局張家朗和蔡俊彥都輕取對手，令港隊以10：5優勢進入第三局，雖然崔浩然遭14：15逆轉，但今日狀態不俗的蔡俊彥，仍在第四局超前20：18。

第五局成為轉捩點，張家朗在只取得3分下，遭對手共取得7分，以23：25完成小局；緊接崔浩然未能拉近比分，港隊續以28：30落後。

蔡俊彥接棒後急起直追，狂搶7分下，令香港到第七局後超前至35：32，燃起晉級希望；到崔浩然「接力」，他雖曾與對手緊咬，惟遭對手以37：40再領先，意味「守尾門」的張家朗面對莫大難關，這位新科世界第一劍手小局只獲2：5，港隊終以39：45落敗出局。

烏克蘭隊表現凌厲。（FIE）

香港花劍隊戰畢今仗後，已完成歐洲之旅所有賽事，下一場比賽為5月13至15日在韓國仁川舉行的花劍格蘭披治賽，其後亞洲劍擊錦標賽則在首爾舉行，賽期為6月10日至15日，由於格蘭披治賽及亞錦賽的排名積分系數較高，兩站都是重要的搶分機會。