劍擊｜崔浩然沉澱兩年最重要的一課　喘息是為了走得更遠

沉澱2年，崔浩然（Nicolas）去年重返港隊，為2024巴黎奧運而努力。

「以前常常覺得很苦，很大壓力⋯⋯現在不想這樣。」他隨花劍隊征歐前曾說道。「好好享受比賽」，常掛在嘴邊，惟對爭勝的選手來說，放開勝負慾去「享受」，說易行難。

這一次回來，崔浩然決心好好享受劍擊；在花劍世界盃貝爾格萊德站團體賽，他似乎做到了。



周一（18日）的世界盃貝爾格萊德站團體賽，名單上終於出現了崔浩然的名字，這是自他重返港隊後，首次獲派出戰團體賽事。過去巴黎與開羅兩站的世界盃，港隊均以張家朗、蔡俊彥為團體賽主力，張小倫、吳諾弘與楊子加則輪換上陣。

「想再打團體賽」，崔浩然月前這樣說。當時他對事隔3年再戰國際賽，有所寄望，今站終於如願。

劍擊｜崔浩然退役兩年宣告復出 回歸香港花劍隊全職訓練

崔浩然（左）重返港隊後首在國際賽團體賽上陣。（資料圖片／李澤彤攝）

崔浩然於2018年雅加達亞運勇奪團體及個人賽兩面銀牌後，在社交網站發表退役感言，翌年正式離開港隊展開新生活。去年歸隊，「男花」已變了模樣，陣容強了，競爭大了。以往是主力的Nic也要爭一席位，惟他早坦言不想給予自己太大壓力，不會刻意以「爭資格」心態競爭，盡力打好並享受每場比賽。

崔浩然（左）對日本時為港隊守住勝局。（FIE Facebook）

隊友比以前更強大，讓我感到安心。 崔浩然

再次與隊友於團體賽並肩作戰，Nic直言：「男花現在很強，很開心能成為名單上其中一員。久違出戰團體賽是有點緊張，不過看到隊友打劍，他們跟以前很不同，他們的強大讓我感到安心。」

港隊在32強起，依次擊敗羅馬尼亞、英國、日本，在4強不敵波蘭，落入銅牌戰與世界排名第2的法國硬碰。Nic坦言不滿意自己對波蘭的表現，「真的有點失望，我沒有發揮到水準」。雖然對波蘭上陣時失分，然而他在對法國一戰，即讓螢光幕前的港人為之一振。

崔浩然在4強對波蘭時發揮未如理想，調整後在銅牌戰重拾狀態。（FIE Facebook）

當時港隊陷入苦戰，Nic在落後9：15時上場，面對兩屆世界盃冠軍Julien Mertine果敢進攻，10：15、11：15、12：15⋯⋯他甫上場便連攻7分，每一劍得分、每一次振臂怒吼，都在迸發光芒，最終他在該局獨取8分，為港隊追至僅3分差，挽回劣勢。

雖然最終港隊未能奪銅而回，我們卻能再看到崔浩然重踏國際賽劍道的奮戰身影。

久違的團體賽陣容，蔡俊彥、楊子加、崔浩然和張家朗在貝爾格萊德站奪得第4名。（FIE Facebook）

「對表現有點失望，但我仍很滿意自己一整天的劍擊。」他續感觸道：「2年多真的時光飛逝，感覺2018年最後一場團體賽只是上個月的事，我真的很高興我回來了。」

「你會如何形容現在的港隊生活？」我問。

「好開心，雖然都掛住香港，但成隊人一齊在外國，好開心。」他回答。

以前，因為壓力而無法放開，掛在嘴邊的「享受」似乎是沉重的；現在的崔浩然比以往添了一份從容。轉變、放過自己，是讓自己走得更遠的方法之一。

崔浩然2018雅加達亞運奪銀（按圖放大）