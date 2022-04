劍擊世界盃｜免費直播及賽程一覽　崔浩然復出後首入正賽

男子花劍世界盃保加利亞站,港隊除有種子劍手、世界第一的張家朗及世界排名第7的蔡俊彥首日免戰,另外派出6名運動員參加周五(29日)資格賽,爭取周六(30日)的正賽席位。

曾退役又復出的港將崔浩然晉身正賽,是他重返港隊以來的第一次。



崔浩然復出後,今年才隨港隊再度出戰國際賽事,他上一次在國際賽打入正賽,已要數到2018年7月的世界錦標賽及其後的雅加達亞運,他在亞運奪得男花個人及團體賽銀牌後,未幾宣布退役,到2021年宣布復出。

崔浩然復出後慢慢重拾狀態。(FIE)

港隊連月馬不停蹄在歐洲比賽、集訓,崔浩然也有隨隊,復出一年來首度參加世界盃。雖然曾出戰貝爾格萊德世界盃的男子團體賽、打入過4強,惟他在個人賽3站都在資格賽止步,不過這位經驗豐富的劍手也在慢慢重拾節奏,每一站都距離正賽更近。

「大師兄」張小倫自1月的世界盃法國站後,相隔兩站再入正賽。(FIE)

終於來到今日(29日)的世界盃保加利亞站,他在資格賽打入淘汰賽,並在次圈(64強)以15:14擊敗荷蘭劍手Daniel Giacon,殺入正賽,不再「只差一步」,他將在首圈面對英國劍手Kristjan Archer。 另外,去年出戰東京奧運的吳諾弘和張小倫也分別連過兩關淘汰賽,晉身正賽,三人明日會與被列為種子劍手的蔡俊彥和新科世界第一張家朗,一同在正賽爭取獎牌。

至於一同出戰資格賽的陳建雄和楊子加則在淘汰賽首圈落敗,蔣翱駿在次圈出局,無緣正賽。

正賽直播網站:FIE

男花世界盃保加利亞站

正賽首圈賽程(以下為香港時間,有機會提早或延遲開賽)

3:00PM 藍色劍道 張家朗(1號種子) VS Isaac Jolley(英國)

3:40PM 藍色劍道 崔浩然 VS Kristjan Archer(英國)

5:20PM 綠色劍道 吳諾弘 VS Gerek Meinhardt(美國)

3:00PM 紅色劍道 蔡俊彥(7號種子) VS Chung Jyae Gyu (韓國)

4:20PM 紅色劍道 張小倫 VS Giorgio Avola(意大利)