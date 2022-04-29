劍擊世界盃｜免費直播及賽程一覽　崔浩然復出後首入正賽

男子花劍世界盃保加利亞站，港隊除有種子劍手、世界第一的張家朗及世界排名第7的蔡俊彥首日免戰，另外派出6名運動員參加周五（29日）資格賽，爭取周六（30日）的正賽席位。

曾退役又復出的港將崔浩然晉身正賽，是他重返港隊以來的第一次。



崔浩然復出後，今年才隨港隊再度出戰國際賽事，他上一次在國際賽打入正賽，已要數到2018年7月的世界錦標賽及其後的雅加達亞運，他在亞運奪得男花個人及團體賽銀牌後，未幾宣布退役，到2021年宣布復出。

崔浩然復出後慢慢重拾狀態。（FIE）

港隊連月馬不停蹄在歐洲比賽、集訓，崔浩然也有隨隊，復出一年來首度參加世界盃。雖然曾出戰貝爾格萊德世界盃的男子團體賽、打入過4強，惟他在個人賽3站都在資格賽止步，不過這位經驗豐富的劍手也在慢慢重拾節奏，每一站都距離正賽更近。

「大師兄」張小倫自1月的世界盃法國站後，相隔兩站再入正賽。（FIE）

終於來到今日（29日）的世界盃保加利亞站，他在資格賽打入淘汰賽，並在次圈（64強）以15：14擊敗荷蘭劍手Daniel Giacon，殺入正賽，不再「只差一步」，他將在首圈面對英國劍手Kristjan Archer。 另外，去年出戰東京奧運的吳諾弘和張小倫也分別連過兩關淘汰賽，晉身正賽，三人明日會與被列為種子劍手的蔡俊彥和新科世界第一張家朗，一同在正賽爭取獎牌。

至於一同出戰資格賽的陳建雄和楊子加則在淘汰賽首圈落敗，蔣翱駿在次圈出局，無緣正賽。

正賽直播網站：FIE

男花世界盃保加利亞站

正賽首圈賽程（以下為香港時間，有機會提早或延遲開賽）

3:00PM 藍色劍道 張家朗（1號種子） VS Isaac Jolley（英國）

3:40PM 藍色劍道 崔浩然 VS Kristjan Archer（英國）

5:20PM 綠色劍道 吳諾弘 VS Gerek Meinhardt（美國）

3:00PM 紅色劍道 蔡俊彥（7號種子） VS Chung Jyae Gyu （韓國）

4:20PM 紅色劍道 張小倫 VS Giorgio Avola（意大利）

