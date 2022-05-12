18歲曾朗傑今早登頂珠峰　刷新最年輕登頂香港人紀錄｜攀山

18歲的曾朗傑今（12日）早登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，成為史上最年輕登頂珠峰的香港人。他的父親、著名登山家曾志成同行，第4次攀上珠峰頂，他們還是首對完成攀登珠峰的香港人父子。



18歲的曾朗傑成為最年輕登頂珠峰的香港人。（登山達人Facebook）

曾志成及曾朗傑在尼泊爾時間今早9時35分，登上高8849米的珠峰山頂，創下多項紀錄。18歲的曾朗傑刷新紀錄，成為最年輕登頂的香港人，前紀錄由陳家希保持，他在2018年以19歲之齡登頂。曾志成本身已經是登頂珠峰最多次的香港人，他將紀錄增加至4次，其中3次經南坡，1次經北坡。此外，曾志成及曾朗傑成為首對征服珠峰的港人父子。

在攀登珠峰前，他們選了3座6000米以上的高峰作訓練及適應，包括羅布崎東峰。（受訪者提供）

曾志成及曾朗傑在3月8日離開香港，前往尼泊爾。經過兩個月的高度適應及訓練，他們在5月8日正式出發，由珠峰大本營起程上2號營地，到昨日兩人抵達7906米高的South col，即是4號營地。他們在今日凌晨摸黑上路，經過Hillary step，於當地時間早上9時35分登頂。

至於另外兩位目標攀登珠峰的香港攀石教練夫婦黃炎良及何淑珠，今次就未有與曾氏父子同行，兩人計劃等候下一次好天氣的來臨才出發。

曾朗傑（左起）、曾志成、黃炎良及何淑珠目標登上珠峰頂，其中曾氏父子先一步登頂。（登山達人Facebook）

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