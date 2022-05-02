港人珠峰隊離登頂只差一個時機　69歲黃師傅：期待探老朋友｜攀山

由曾志成、曾朗傑、黃炎良及何淑珠組成的香港珠峰攀山隊，昨日完成所有訓練，回到珠峰大本營，等待好天氣登頂。69歲的黃炎良表示適應良好，沒有高山反應，不用服用藥物，但近日天氣不穩，他們在最後一次訓練回程時遇上下雪，回到大本營都滿身雪花。目標第4度登頂的曾志成表示，當地國家公園的團隊尚未設置好繩索到山頂，暫未決定到登頂日期。



香港攀山家曾志成與兒子曾朗傑，加上攀石教練夫婦黃炎良及何淑珠，3月8日離開香港，前往尼泊爾準備攀登珠峰。若果4人順利登頂，將創出多項紀錄，包括首對港人父子登頂、首對港人夫妻登頂。18歲的曾朗傑會刷新陳家希紀錄，成為最年輕登頂的港人，而69歲的黃炎良就會成為最年長登頂的港人。

由大本營上3號營地，他們途中需要爬冰梯。（受訪者提供）

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在尼泊爾的高原地帶生活了近兩個月，眾人已經適應了高海拔的環境。領隊曾志成說：「所有隊員對空氣含氧量的適應都沒有問題，血含氧量的讀數正常，只不過這裏不是我地一般生活的地方，加上用冰水煮食，有點水土不服，胃口不太好。這個就是爬喜瑪拉雅山的部分挑戰，不只是高度反應。」

黃炎良也表示，初到尼泊爾入山時，曾有腸胃不適，用了兩三日時間恢復。不過，他跟妻子何淑珠暫時無高山反應，「到現在試攀完7000米暫時都沒有高山反應，甚麼藥物也不需用，最初不要做過急動作，放慢節奏呼吸有序，有時間便休息及飲食調節，整體過程也順利並期望可以登頂探望十一年的珠峰老朋友。」黃炎良與羅啟義及朱棋端在2011年曾經北坡登上珠峰頂，今次是他第二次挑戰珠峰。

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上月底，他們由珠峰大本營（海拔5643米）出發，經過1號及2號營地，攀登至3號營地（海拔7162米），昨日折回大本營，作為真正攀登珠峰前的最後綵排及訓練。經驗豐富的曾志成表示，他們4人完成登頂前的最後訓練，在5月1日平安回到大本營。他說：「各人適應都有差異。就算是我，上到2號營地都有點不適，有肚痾，雖然辛苦，總算完成所有適應過程。」

「黃師傅」黃炎良表示，昨日落山的天氣不太好，他說：「我們無氧（不使用氧氣瓶）試攀完7000米高度，這幾天天氣很不穩定，（中午）十一二點便下大雪。昨天早晨5時回大本營，10時半便提早落很大雪，我們下午1時半後全部人已經安全回營，但全身已經是雪花了。」他透露在大雪下行走，所有衣物都濕了。

談到狀態，黃炎良表示：「師母（何淑珠）與我試攀完7000米後身體狀況也不差，雖然年紀大，行動時體能會較為吃力，也算接受到考驗，加強了信心，至於天氣要待領隊John（曾志成）選擇最佳之週期內登頂。」

看珠峰的天氣預測，未來10日都會下雪，天氣不穩。曾志成本身預計5月9日出發，很大機會要再擇日子，暫時未落實登頂日期。他說：「話就話9號，但天氣不好，國家公園設置定繩的團隊，暫時只設置到4號營地，未到山頂。都要等他們設置好定繩到山頂之後，才看看究竟那一日好天決定攻頂。」

曾志成透露，今年登珠峰的人數約為以往正常年份的一半，他說：「如果好天氣持續到，塞車的情況應該不會嚴重。如果得兩三日好天，會有塞車的情況。」

曾朗傑（左起）、曾志成、黃炎良及何淑珠目標登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

在接下來這段等待的時間，黃炎良表示會保持平常心，「除了休息及注意飲食和身體保暖，也要調整登頂的需要裝備外，我們會每日做師母設計關節靈活操兩次，保持關節與肌肉活動狀態，作為登頂最佳準備。」

在過去兩個月，這支港人組成的珠峰隊攀登了尼泊爾3座6000米以上的高峰作訓練，分別是6476米的梅樂峰（Mera Peak）、6160米的島峰（Island Peak）和6119米的羅布崎東峰（Lobuche Peak East）。曾志成父子3座全數登頂，而黃氏夫婦就登上羅布崎東峰的山頂。

黃炎良及何淑珠登上羅布崎東峰。（受訪者提供）

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曾志成解釋，接近梅樂峰登頂時，他勸黃炎良夫婦折返，「登第一座的時候，速度不是太理想，我建議他們回去，因為只是打算做適應，不是一定要全登3座6000米。第二座（島峰）因為技術比較難，加上我想他們多點休息，所以我不建議他們上島峰。到第三座（羅布崎東峰），一定要做，我們全部人都登到頂。」

當年輕人與長者一同攀山，確實需要時間適應彼此的節奏，黃炎良也講到爬梅樂峰的情況，他說：「隊友是18歲年青人及領隊，因為大家最初步伐未有協調及高山適應時段，同時一齊半夜三點出發，他們步速很快，我們年紀較大沒可能跟得上，我們實在太吃力了，所以接近頂峰時，接受意見便回落營地。」接着，在曾氏父子攀登島峰時，「黃師傳」及「師母」就在4000米左右的山崗練習上落及適應，保留體力攻頂羅布崎東峰，「協商策略後我哋終於成功登此峰！」