香港攀石教練夫妻檔闖珠峰　年逾六旬放膽追夢或創兩項紀錄｜攀山

在香港攀石及攀山界享負盛名的黃炎良及何淑珠夫婦，將會在5月嘗試攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰。如果成功的話，69歲的黃炎良會是最年長登頂的香港人，他們也會是首對登上珠峰頂的香港夫妻。兩人出發前表示，會以平常心面對，強調不是挑戰珠峰，而是挑戰自己。



黃炎良及何淑珠是本地的資深攀石教練，桃李滿門，其中黃炎良人稱「黃師傅」而太太何淑珠就被學生稱為「師母」。兩人攀山經驗豐富，其中黃炎良在2011年與友人羅啟義及朱棋端結伴，從西藏出發，經北坡登上珠峰，所以這次是他第二次攀登珠峰。他說：「我已經爬過，就係師母想去爬一轉。（你今次是陪太太去？）一半半啦，一半係，另一半係我都想試下南坡，但重點都係師母。」

世界第一高峰珠穆朗瑪峰。（Getty Images）

何淑珠在2015年曾嘗試攀登8849米高的珠峰，但當年尼泊爾地震雪崩，計劃告吹。這個多年來的目標及夢想，終於在今年有望實行。何淑珠說：「其實我哋一路以來唔係要挑戰珠峰，係要挑戰自己。挑戰自我，我哋唔係挑機。」黃炎良接着笑言：「我就係去探老朋友，如果老朋友歡迎我嚟探訪，就容易啲平安大吉。」

黃炎良及何淑珠揹齊裝備，連走大東山及鳳凰山，以訓練體能。（受訪者提供）

如果年逾六旬的黃氏夫婦成功登頂的話，就會成為第一對攀上珠峰的香港夫婦，而69歲的黃炎良則會是最年長登頂的香港人。面對這兩項紀錄，他們都表示以平常心面對，其中何淑珠說：「冇話咩嘢紀錄，我哋已經造過紀錄，但冇出聲，第一對夫妻登上北美最高峰迪納利山，喺2008年。登頂之後被困暴風雪5日，嗰次真係好刺激難忘。」

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在訪問中，兩人說得多的是作「最壞打算，最好準備」，何淑珠說：「擔心就唔好去，我哋心態係咁，但係我哋會盡自己能力，唔會話強行要『砌』，行得幾多就幾多。」論技術及經驗，兩人都已爐火純青，但為了準備上珠峰，何淑珠勤練體能，首先開展每日行一萬步的計劃，「出發前半年，一星期5至6日都可以做到每日一萬步，到今年年頭，做到日日一萬步，逐步逐步。」

黃炎良（左）在2011年曾經上過珠峰，而何淑珠就未試過。（受訪者提供）

當行程落實後，他們兩夫婦還進行高強度的模擬訓練，揹上沉重裝備，連續在香港行山數日，何淑珠說：「最強嗰次，上完大東山再上鳳凰，全副裝備。」她表示有紀錄過，由去年12月起，他們進行了21日高強度訓練。

本身擁有上海體育大學博士學位的何淑珠告訴記者，她一直紀錄自己訓練的數據，例如步姿及步數，提倡老人多點步行，以減慢肌肉流失，希望透過這次旅程會為研究帶來更多啟示。

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在預備登珠峰的過程中，這兩位老人家還學到了很多新科技，因為不少手續及程序都要透過智能手機及互聯網去處理。何淑珠說：「一路與時並進，如果唔係，人哋都幫唔到你咁多，樣樣都要學，學到老！我哋買咗兩樣『玩具』，師傅買咗GoPro（運動攝影機），我就買咗運動手錶，要紀錄數據。」

為了這次攀珠峰，夫妻兩人儲蓄多年，他們透露今次花了120萬。本來，他們計劃在香港進行一次模擬攻頂訓練，到3月底出發去尼泊爾，但在疫情下，決定提早於3月8日與曾志成父子起行，先飛往新加坡，再轉機去尼泊爾。待到達當地後，繼續訓練及適應高度。在5月攀珠峰前，他們會先爬6461米的梅樂峰、6160米的島峰及6119米的羅布切峰。

這幾日，黃炎良忙着通知學生，他與「師母」即將出遠門爬珠峰，要暫停課程數月。何淑珠笑說：「師傅只係覆大家嘅鼓勵，都覆咗成個鐘。」