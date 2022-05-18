英冠｜諾定咸森林重返英超只差一步　門將森巴三救12碼做英雄

英冠升班附加賽準決賽次回合，諾定咸森林主場以1：2不敵錫菲聯，兩回合踢成3：3，加時互無紀錄，要以互射12碼分勝負。森林的剛果門將拜斯森巴做英雄，救出3球12碼，幫球隊贏3：2晉級決賽，會跟哈特斯菲爭上英超。



森林首回合作客贏錫菲聯2：1，周二晚的次回合回到主場，有個好開始，比蘭莊臣在19分鐘先開紀錄。不過，錫菲聯換邊後反撲，基比斯韋特及約翰費歷克各建功，今場贏2：1，總比數合計踢成3：3。在加時，兩隊沒有入球，其中錫菲聯前鋒伊利文尼戴耶的攻門，被森林門將拜斯森巴撲出。

森巴屢救12碼，幫助森林晉級。（Getty Images）

在互射12碼，拜斯森巴大勇，頭兩輪連救羅活及侯利漢尼的12碼；到第5輪，他再救基比斯韋特，幫球隊贏3：2晉級決賽，將與哈特斯菲爭奪升班資格。哈特斯菲在另一場準決賽淘汰了盧頓。升班附加賽決賽會在5月29日於溫布萊球場舉行。