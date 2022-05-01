英超｜般尼末段反勝判諾域治死刑 「金絲雀」又回到熟悉的英冠
撰文：趙子晉
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英超周六10點場，關乎幾支護級球隊的命運。屈福特主場鬥般尼護級大戰，客軍末段3分鐘內連轟兩球反勝，減輕護級壓力外，同時向諾域治判下死刑，後者來季篤定返回英冠。
諾域治﹑屈福特及般尼3支下游分子，今輪同時出戰，對護級形勢十分重要。屈福特主場迎戰般尼，主隊開賽早段領先，般尼守將達高斯基「擺烏龍」，般尼再輸的話，護級同樣有暗湧，其後當然積極反撲，末段終有收穫。
確克（Jack Cork）83分鐘追成平手，其後乘勢繼續施壓，布朗曉爾（Josh Brownhill）3分鐘後再下一城，屈福特短短3分鐘由贏變輸，結果主場全失3分。屈福特34輪得22分排第19位，與第17位的列斯聯相差12分並踢多一場，未來4場全勝亦要寄望其他球隊失分，才有望護級，現時只剩下數字上的可能性。
般尼這場反勝，除了讓屈福特極大可能降班外，也直接解決了諾域治。「金絲雀」今仗作客阿士東維拉，結果維拉有奧尼屈堅斯及艾格斯各建一功，諾域治落敗後，34輪得21分，篤定護級失敗，成為今季首支降班的球隊。
諾域治是知名的「升降機」，2018/19球季英冠稱霸升班後，隨後一季以包尾重回英冠。上季再度英冠奪冠返回英超，可惜結果還是一樣，今季護級失敗，來季將要返回熟悉的英冠作賽。
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