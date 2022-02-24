英冠︱富咸中鋒「讓賽」14場照破入球紀錄　一數據證效率驚人

富咸前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）打破英冠入球紀錄，所花時間更比前紀錄保持者少出一大截，效率驚人。



英冠富咸以2：1擊敗彼德堡，在榜首拉開9分差距。球隊塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域今場梅開二度，他先射入12碼，再憑一記撞射建功。

米祖域對彼德堡時取得今季第32及33球，打破紀錄。（Getty Images）

米祖域今季已錄得33球進帳，打破賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）上季刷新的31球英冠單季入球紀錄。

更可怕的是，艾雲東尼花上45場才有如此高入球數字，米祖域卻只用了30場，平均每79.3分鐘便有入球，效率驚人。今季英冠尚餘14輪賽事，他有望進一步推高入球紀錄。

米祖域仍有望推高入球數字。（Getty Images）

英國《天空體育》資料顯示，米祖域今季109次射門有67次中框，當中射入33球，射門／入球轉化率高達30%。他的入球絕非靠「刷數據」，33球之中僅有5球來自12碼，比艾雲東尼少4球；頭槌入球則有9次，所有入球均在禁區內射入。

不過，英冠跟英超的水平始終有分別，數據指出米祖域在英冠共披甲116次，交出75球17助攻，相反在英超上陣104場，只得24球10助攻，效率足足低6成有多，難怪有球迷笑言他只識踢英冠。